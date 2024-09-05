泫雅將嫁龍俊亨遭傳「棄養DAWN的狗」！公司怒喊告：不再寬容處理

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▲泫雅（右）和龍俊亨（左）的婚紗照相當甜蜜，但照片中只拍到一隻狗狗，讓粉絲質疑另一隻狗遭棄養。（圖／泫雅IG）

▲泫雅（左圖右）和DAWN（左圖左、右圖左）分手後，其中一隻狗狗「太陽大人」交給DAWN照顧。（圖／泫雅、DAWN IG）

南韓性感小天后泫雅今年才公開和男友龍俊亨戀愛的消息，近日就宣布將在10月舉行婚禮，小倆口感情甜蜜、進度神速，但卻有許多網友不看好這段戀情，不停散播惡意謠言，近日更傳出泫雅棄養和前男友DAWN交往時養的狗狗。對此，泫雅經紀公司AT AREA嚴正駁斥這些不實資訊，表示不再對這些造謠、抹黑寬容處理，將採取最嚴厲的法律行動，以維護泫雅名譽。32歲的泫雅在2022年11月分手交往7年的前男友DAWN，消息曝光後令粉絲相當錯愕，因為當時DAWN已求婚成功，但卻沒能和泫雅走入下一個人生階段，兩人只說分手後還是朋友。而今年1月泫雅則公開和龍俊亨交往的消息，並於7月時宣布要在今年舉行婚禮，和龍俊亨愛得相當熱烈。但由於龍俊亨過去曾涉入鄭俊英偷拍事件，重挫形象，加上龍俊亨曾跟已故女星具荷拉交往，泫雅當時也是具荷拉的好友，如今卻跟對方的前男友在一起，讓許多粉絲無法接受，並不看好這段戀情。在兩人宣布要結婚後，網路上出現許多對泫雅、龍俊亨的抹黑及謾罵，更有人謠傳泫雅棄養寵物狗「太陽大人」。原來泫雅跟DAWN交往時養了2隻可愛小狗，分別是「鹽巴」及「太陽大人」，但她跟龍俊亨公開的婚紗照卻只拍到鹽巴的身影，並非是她棄養另一隻狗狗，而是因為「太陽大人」交給DAWN照顧，所以才沒出現在婚紗照中。泫雅的經紀公司AT AREA昨日也發表官方聲明，強調將對泫雅連日以來遭受到攻擊及惡意抹黑資訊提告，經紀公司表示：「儘管泫雅此前請求寬容處理，但在公布結婚消息後，泫雅的名譽損害達到無法忽視的程度，故決定採取強硬措施」，希望藉由法律嚴懲造謠者。