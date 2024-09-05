遭控是讓京華城容積率變560%的關鍵人物　前監委喊冤：未逆轉結論

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌在任內京華城案圖利威京集團，日前遭搜索、檢方並聲押，台北地院裁定無保請回，但高院發回更裁，北院今（5）日開庭審理。京華城案中的關鍵人物之一、前監委劉德勳，遭質疑當年就是他介入，糾正台北市政府，才能讓京華城容積率提升至560%。不過他出面喊冤。劉德勳是基層公務員出身，專長為兩岸事務，曾任海基會副董事長兼任秘書長、代理董事長，2008年馬政府上台後，擔任陸委會副主委，2013年卸任後，2014年獲提名為監委，2020年卸任監委。國民黨台北市議員游淑慧爆料，雖然威京集團捐地3成，但1990年台北市政府都委會中記錄，明確寫道即容積率392%，2016年京華城向監院陳情，劉德勳提案糾正後，一切就逆轉，認定京華城法定容積率應為560%，2018年北市府辦理都市計畫變更，公告變更京華城法定容積率為560%。但讓人驚訝的是，劉德勳在卸任監委後，居然是到威京集團主席相關之沈春池文教基金會擔任董事。根據《TVBS》報導，劉德勳出面澄清，早在1989年第六次專案小組會議紀錄中就載明京華城容積率560%，2013年監委馬以工監委的調查報告也寫到容積率560%，由於北市府超過5年都沒有積極處理，他才會在2016年提出糾正，但他並沒有逆轉結論。