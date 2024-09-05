「新新併」股臨會最後買進日！新光金早盤漲逾3%、爆量逾22萬張　

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中信金控、台新金控都想併購新光金控，並已向公平會申報結合，其中新光金將於10月9日召開股東臨時會，討論「新新併」，根據公告，9月5日為最後買進日，股東須在這天之前取得並持有新光金股票，才有權利出席這次股東會。新光金今（5）日早盤股價爆量走揚，一度來到13.2元，漲逾3%，不到1小時成交量就破20萬張，續居上市公司成交排行首位，而台新金及中信金也有快2%漲幅。新光金與台新金在8月22日晚間宣布，雙方董事會通過「換股」合意併購，並已在9月4日向公平會申報結合，並將於10月9日召開股東臨時會，今日也是最後過戶日，也就是說，今日買進新光金才能參與10月9日的股東臨時會，也使得今日新光金早盤股價開高走高，以13.15元、上漲0.25元開出，漲幅2.73%，之後更攻上13.2元，漲逾3%，成交量目前也爆出逾22萬大量，目前股價來到13.05元。值得注意的是，累計自8月23日以來，外資對新光金買超張數高達33.56萬張，持股比由8月23日的18.44%一路攀升至9月4日的19.83%。至於台新金今日早盤交投相對穩定，成交量破萬張，盤中一度漲1.92%，每股來到18.5元，目前在18.4元盤整，上漲1.38%，而中信金盤中一度翻黑，最高上漲至32.65元，漲幅1.87%，成交量快3萬張，目前仍上漲1.25%，來到32.35元，漲不到1%。