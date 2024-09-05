北院再開柯文哲羈押庭！他向民眾黨喊話這事：你們已玩壞一次憲法

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台北市前市長柯文哲涉京華城案，北院裁定無保請回，北檢抗告，高院發回更裁，北院今（5）日上午再度召開羈押庭，對此，民進黨立委沈伯洋向民眾黨喊話，「你們已經玩壞一次憲法，請不要再完壞刑法和刑事訴訟法」，應負責讓支持者知道發生什麼事。台北地檢署偵辦京華城案，8月30日展開搜索、約談，檢察官認定柯文哲、台北市前副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見；北院2日裁定，柯文哲無保請回，彭振聲羈押禁見，北檢不服裁定，昨天提出抗告，台灣高等法院認為，原審裁定尚非妥適，今天撤銷原裁定，發回北院更裁。對此，沈伯洋在臉書向民眾黨呼籲，「請負責任地讓自己的支持者知道到底發生什麼事」，「你們已經玩壞一次憲法了，請不要再完壞刑法和刑事訴訟法！」沈伯洋提到，這次涉及的都不是高深的法律概念，剩下的應該就是靜待司法，畢竟大家對事實也都不夠清楚；他強調，茶餘飯後可以，「但如果你的職業本身就是立法委員，甚至是直接跟支持者對話，那麼請清楚自己的社會責任」。