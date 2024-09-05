邊荷律被欺負！嚇到崩潰尖叫　粉絲幫出氣：把兇手列入黑名單

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▲邊荷律被吉祥物小翔嚇得驚聲尖叫，委屈大喊：「你們壞人！」（圖／中心兄弟官方IG）

▲邊荷律因可愛外型、呆萌個性被封為「韓國甜心」，曾因1部吐舌頭的YouTube短影音吸粉無數，且該支影片已經吸引超過2.5億人次觀看。（圖／邊荷律IG）

韓國啦啦隊成員邊荷律憑藉外型可愛與呆萌個性，被韓國粉絲封為「韓國甜心」。今年來台加入中信兄弟啦啦隊後，人氣更是暴漲，擄獲許多台灣球迷的心。中信兄弟官方IG日前PO出1段影片，畫面中邊荷律正和其他成員開心聊天，沒想到吉祥物小翔卻默默靠近捉弄邊荷律，嚇得她委屈大喊：「消響（小翔），尼悶（你們）壞人。」粉絲也在留言區替她出氣，直呼要把小翔列入黑名單。中信兄弟官方IG昨（4）日PO出1段有趣影片，畫面中邊荷律正雙手叉腰，專心地和其他啦啦隊成員們聊天，突然間吉祥物小翔默默從背後靠近，邊荷律似乎也感到有異狀，不安地瞪大雙眼左右望了望，接著小翔突然從背後拍了她肩膀，嚇得邊荷律驚聲大叫，整個休息室裡一度還有回音。邊荷律發現自己叫得太大聲了，趕緊害羞地摀住嘴巴，其他女孩們在一旁開玩笑說：「好大聲喔！」而小翔也趁此偷偷溜走。接著邊荷律用呆萌奶音加上不太標準的國語一臉委屈喊：「消響（小翔），尼悶（你們）壞人。」影片曝光後，瞬間吸引許多球迷朝聖，粉絲被邊荷律的可愛模樣笑瘋，直呼：「好可愛」、「吃可愛長大的荷律！」同時也有不少粉絲替他出氣，紛紛留言：「把小翔列入黑名單」、「列入黑名單，並懲罰他降二軍反省」、「小翔好壞」、「小翔是在想死的邊緣嗎？」