摩羯颱風轉強颱！麗琵、貝碧佳恐雙颱接力　專家揭生成時間、路徑

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）路徑在經過南海的「能量大進補」後，今（5）日上午8時摩羯正式轉為「強烈颱風」，目前持續朝西，週末可能侵襲中國海南島，對台灣無影響；不過氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，週末至下週，新颱風「麗琵」、「貝碧佳」可能接力生成，且路徑有侵台可能。
摩羯颱風發育加速 2天輕颱變強颱
中央氣象署預報員張竣堯指出，摩羯颱風在進入南海後，由於沒有受到地形破壞、該區域海溫高、垂直風切不明顯，因此強度在短時間從輕颱變為中颱，今天上午轉為強颱，摩羯颱風也是今（2024）年紀錄上第2個強颱，前一個強颱是對台灣造成嚴重影響的「凱米颱風」。
張竣堯表示，摩羯颱風路徑將持續朝西轉西北西，目的地為中國海南島、雷州半島一帶，對台灣天氣無直接影響，但外圍環流雲系會替台灣帶來較多水氣，因此今明兩天（9/5、9/6），恆春半島及台東全天將有不定時的降雨，西半部午後雷陣雨明顯，氣象署會發布「大雨特報」提醒，沿海也要注意長浪出現。
麗琵、貝碧佳蓄勢待發 路徑有侵台可能
賈新興則說明，未來一段時間，西北太平洋和南海皆處於「大低壓帶」，適合熱帶性低氣壓和颱風發展，以目前預估來看，在琉球群島東南方，週末「麗琵颱風」有機會生成，路徑可能朝西北方移動，並在下週三（9/11）左右掃過台灣北部海域；但也有可能在生成後往東北轉向前往日本，兩路徑對台灣的影響天差地遠。
另一個要注意的是菲律賓東南方海域，賈新興提及，「貝碧佳颱風」下週二（9/10）或下週三有機率生成，路徑將會朝西北方前進，不過距離台灣較遠，預報資料也較後期，實際路徑較難預測。
賈新興總結，目前較需留意的，就是琉球群島東南方的低壓和菲律賓東方海域的低壓，以目前環就來看，賈新興認為「琉球群島的低壓增強為颱風的機率有所降低」，因此也有機會是菲律賓東方海域的低壓增強為「麗琵颱風」，無論如何，大低壓帶的環境不穩定，週末起台灣將進入一波降雨偏多的週期。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署預報員張竣堯指出，摩羯颱風在進入南海後，由於沒有受到地形破壞、該區域海溫高、垂直風切不明顯，因此強度在短時間從輕颱變為中颱，今天上午轉為強颱，摩羯颱風也是今（2024）年紀錄上第2個強颱，前一個強颱是對台灣造成嚴重影響的「凱米颱風」。
張竣堯表示，摩羯颱風路徑將持續朝西轉西北西，目的地為中國海南島、雷州半島一帶，對台灣天氣無直接影響，但外圍環流雲系會替台灣帶來較多水氣，因此今明兩天（9/5、9/6），恆春半島及台東全天將有不定時的降雨，西半部午後雷陣雨明顯，氣象署會發布「大雨特報」提醒，沿海也要注意長浪出現。
麗琵、貝碧佳蓄勢待發 路徑有侵台可能
賈新興則說明，未來一段時間，西北太平洋和南海皆處於「大低壓帶」，適合熱帶性低氣壓和颱風發展，以目前預估來看，在琉球群島東南方，週末「麗琵颱風」有機會生成，路徑可能朝西北方移動，並在下週三（9/11）左右掃過台灣北部海域；但也有可能在生成後往東北轉向前往日本，兩路徑對台灣的影響天差地遠。
另一個要注意的是菲律賓東南方海域，賈新興提及，「貝碧佳颱風」下週二（9/10）或下週三有機率生成，路徑將會朝西北方前進，不過距離台灣較遠，預報資料也較後期，實際路徑較難預測。
賈新興總結，目前較需留意的，就是琉球群島東南方的低壓和菲律賓東方海域的低壓，以目前環就來看，賈新興認為「琉球群島的低壓增強為颱風的機率有所降低」，因此也有機會是菲律賓東方海域的低壓增強為「麗琵颱風」，無論如何，大低壓帶的環境不穩定，週末起台灣將進入一波降雨偏多的週期。