全球首例A350引擎故障！國泰航空機隊估7日全面復飛

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國泰航空日前飛往蘇黎世的CX383航班折返香港，經檢查該A350航機後，發現引擎零部件故障，這是全球首例A350航機引擎零部件故障，因此國泰航空旗下48架A350航機進行全面檢修。國泰航空表示，旗下A350機隊的維修進度理想，需更換引擎輸油管的15架A350航機，已修復當中6架，並可投入運作，將繼續維修其餘9架航機，預計於本周六（9月7日）或之前恢復運作。國泰航空指出，繼早前宣布取消的航班，國泰航空預計於9月5日至7日期間將額外取消11對來回短途航班，已通知所有受影響顧客，並按情況提供國泰航空或其他航空公司的航班選擇。國泰航空已增加顧客服務中心及機場的人手，務求更妥善為受影響的顧客提供適切協助。國泰航空預期，不須再額外取消航班。連同早前宣布取消的航班，國泰航空於9月2日至7日期間，共取消了45對來回航班。除9月2日的一班長途航班外，所有取消的航班均短途航點，謹就事件帶來的不便向顧客衷心致歉，並感謝他們的體諒。國泰航空營運及航空服務總裁麥皓雲表示，這次A350航機引擎零部件故障為全球首例，因此對國泰而言，這是一個重大的挑戰。在短時間內全面檢查及維修所有A350航機是一項艱巨任務，能夠安全地處理和解決事件，充分反映國泰同事盡心盡力的核心精神。「我衷心感謝工程部和前線團隊和合作夥伴的全力支持，秉持專業態度和協作精神，竭力解決問題，減少對航班的影響，我亦為因是次事件而影響出遊計劃的顧客致歉。國泰所有決定都以顧客及員工的安全為首要考慮。」