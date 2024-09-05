柯文哲無保請回高院發回更裁！小草北檢外再度集結　民眾黨說話了

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▲民眾黨主席柯文哲無保請回高院發回更裁，支持者在小草北檢外愛國西路聲援。（圖／記者葉政勳攝，2024.09.05）

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北院裁定無保請回昨日被高院撤銷，並發回台北地院更裁，今（5）日上午9時30分再召開羈押庭，柯文哲的支持者再度於北檢外集結。民眾黨今日上午舉行記者會痛批台北地檢署違法濫權，表達支持柯文哲清白的立場，但也呼籲「小草」繼續認真工作、正常生活。民眾黨中央黨部上午10點舉行「全黨齊心 捍衛清白」記者會，民眾黨立委黃國昌、張啟楷、林國成、市議員黃瀞瑩、中評會主委李偉華、民眾黨秘書長周榆修都出席。記者會一開始，民眾黨發言人李頂立宣讀民眾黨的立場，包括民眾黨上下團結一心，全黨齊心捍衛柯文哲清白、黨業務不停擺，會在各自崗位上認真工作，為台灣繼續服務，也呼籲「小草」繼續認真工作、正常生活。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，柯文哲非常冷靜，因為知道這是一場長期的抗戰，司法迫害會持續下去。柯文哲也呼籲黨公職堅守本位，回應支持者對他們的期待，呼籲持者秉持「理性、務實」繼續認真工作、好好生活。媒體詢問民眾黨申請北檢旁愛國西路的路權，周榆修表示，是黨員林昭印用個人名義聲請，當時考量體恤警察同仁的辛苦，用意很簡單是為了避免危險，所以有做這樣的申請，沒有遊行的規劃。