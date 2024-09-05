雲品酒店試行週休三日　人力銀行：肯定吸引年輕人、別成變相加班

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▲雲品國際董事長盛治仁表示，週休三日制度不僅能提升員工的工作滿意度，還能提高整體工作效率和創造力。此週休三日政策已在雲品溫泉酒店全面推行。（圖／雲品國際提供）

雲品國際宣布於2024年9月1日起，成為台灣第一個推行週休三日制度的觀光產業公司，此項創舉將在未來六個月內於日月潭雲品溫泉酒店試行，並根據結果進行評估，以決定是否長期推行。1111人力銀行提到，根據調查顯示，此舉肯定吸引年輕人就職意願，但是也呼籲業者別因為週休三日而讓其他四天變成要加班，演變成了變相加班。針對週休三日創舉，雲品國際董事長盛治仁表示，週休三日制度不僅能提升員工的工作滿意度，還能提高整體工作效率和創造力。而雲品酒店則提到，週休三日政策已在雲品溫泉酒店全面推行，雲品也正著手進行員工餐廳及員工休息室的改裝，以提升員工工作環境與福利條件。目前酒店開始針對新的工作制度進行內部培訓與人力排班調整。部分部門和職務已經可以做到週休三日的排班，目前還無法排班週休三日的部門則獲得額外加班薪資的補貼，也希望新的制度吸引更多相同理念的人才加入。根據一份1111人力銀行做過之調查也顯示，「週休三日」的確會吸引年輕人就職意願，1111人力銀行發言人曾仲葳分析，年輕人更重視工作與生活的平衡，，再來才是「購屋/租屋補助」（47.9%），以及「減少通勤，自主安排進度的彈性在家工作」（39.5%），都讓新鮮人充滿嚮往。曾仲葳也提到，日月潭雲品溫泉酒店能實施這樣措施讓人感到驚訝，因為此舉多半是只能於科技業、金融業等能導入AI降低人力負擔的行業才最適合，在目前台灣餐飲業、觀光業大缺工狀態下，雲品溫泉酒店領先其他旅宿業者實施此議題的確是創舉。曾仲葳並說到。呼籲業者要遵守《勞基法》工時每日不得超過12小時，每月延長工作時間總時數不得超過46小時之規定。而雲品酒店則強調，週休三日政策的實施，將在不影響顧客服務品質的前提下進行。在這六個月的試行期間，雲品國際將密切監測和評估週休三日制度的效果，並根據員工和客戶的反饋進行調整。