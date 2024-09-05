又一人跟進切割柯文哲！前北市副市長：明確反對京華城容積率679%

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民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內的京華城案涉嫌圖利，遭北檢約談、搜索並聲押，但台北地院裁定無保請回，柯文哲稱自己不知道京華城容積率達840%。不過曾任柯市府都發局長的林洲民說，都會定期向市長報告京華城案，曾任北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮說，強調他當年立場與都發局一致，均反對威京集團主張的容積率679%。根據《自由時報》報導，林欽榮表示，本案當時是監察院糾正在先，都發局尊重監院的糾正意見，同意容積率560%，但必須都市計畫變更程序辦理，因此都發局在公展計畫書中，明確反對威京集團主張的保障12萬0284平方公尺（換算容積率約679%）樓地板面積。林欽榮說，他當時的立場與都發局一致，所有與會都審委員也都同意都發局的意見。至於後來京華城容積率暴增到840%，林欽榮說，他在2018年12月24日請辭離任台北市副市長，對於該案後續發展，他不知悉也不曾過問。