檢辯第二回合交戰！柯文哲律師團增1人拼免押　羈押庭下午2點召開

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民眾黨主席柯文哲因在北市長任內涉嫌圖利京華城案，遭檢方依貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪偵辦，並聲押禁見，柯原獲法院裁定無保請回，但檢方抗告成功，高院認為柯文哲「積極介入京華城案」，撤銷原裁定發回更裁，柯文哲今（5）日上午9時20分左右現身北院，面對媒體詢問皆不願回應，本次同行律師除了原先的鄭深元、陸正義外，再添一名蕭奕弘，北院將在下午2時起，正式開庭。台北地檢署面對第二次羈押庭由主任檢察官江貞諭、檢察官林俊言、郭建鈺上場；柯文哲律師團則由鄭深元、陸正義、蕭奕弘出庭力拚讓柯文哲免於羈押。據了解，檢方抗告後卷證資料比原先聲押時還多，法官將先開庭處理程序事項，包括卷證資料如何呈現等，程序討論結束後，柯文哲的律師便開始進行閱卷，再接續正式開聲押庭，本次由法官呂政燁負責審查。目前柯文哲是非遭逮捕狀態，為傳喚到庭，因此2點正式開庭前，保有人身自由可以在北院自由走動或暫時離開。