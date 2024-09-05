SEVENTEEN珉奎被偷拍！「半裸腹肌照」全外流　品牌緊急道歉滅火

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▲偷拍的員工拍攝多張幕後花絮，未經他人同意私下發布私密照片一事引來粉絲極大的反彈。（圖／liveinonesbirth X）

▲L'OCCITANE歐舒丹首位亞洲品牌大使 SEVENTEEN金珉奎。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹韓國分公司也在3日發出道歉聲明，表示對該員工處以停職處分外，未來也會加強教育訓練。（圖／loccitanekorea IG）

韓國男團SEVENTEEN出道至今9年紅遍日韓，成員們也陸續接下各式品牌的代言人、大使。其中的人氣成員金珉奎在今年接下了知名國際保養品牌L'OCCITANE歐舒丹的亞洲區代言。不料，近日品牌方員工卻私下外流他拍攝時的幕後花絮，半裸、脫衣的照片直接在社群平台上瘋傳，粉絲暴怒抵制，歐舒丹見此才緊急出來滅火，發出道歉公告企圖平息粉絲的怒氣。早在今年五月，L'OCCITANE歐舒丹邀請SEVENTEEN珉奎正式擔任亞洲區的品牌大使，沒想到不過短短4個月卻傳出旗下員工偷拍珉奎在拍攝廣告時的幕後花絮。近日，歐舒丹員工在社交平台X上發文，PO出多張珉奎在拍攝廣告時的花絮照，半裸、脫衣的私密照也一起被公開，該員工還透露自己相冊裡有很大一部份是珉奎的照片。此事一曝光引起大批粉絲紛紛湧入歐舒丹韓國分公司抗議抵制，要求公司說明。未經他人同意私下發布私密照片一事引來粉絲極大的反彈，眼見事態越演越烈，歐舒丹韓國分公司也在3日發出道歉聲明，表示對員工外流明星私密照一事相當重視，已將該員工將從團隊中剔除，並進行停職處分，為平息粉絲的怒火，品牌方也承諾未來會定期對全體員工加強教育訓練，以免此情況再度發生。今年27歲的珉奎擁有深邃精緻五官和身高187公分的高挑身材，加上如同小狗一樣活潑的性格，不只是團體中的「門面」擔當，也是綜藝節目中炒熱氣氛的存在，陽光的形象也讓他在粉絲間大受歡迎。隨著SEVENTEEN年長的成員陸續入伍服從國民義務兵役，其他成員也陸續開拓個人事業。人氣TOP的珉奎先是成為珠寶品牌Bvlgari寶格麗的韓國品牌代言，今年還受Dior邀請參加巴黎時尚週，除了歐舒丹外也是彩妝品牌Lancôme蘭蔻的形象大使，個人代言絲毫不遜團體代言。