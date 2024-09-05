「力量舉重 帕運 2024」登Google Doodle！健力規則、直播一次看

2024巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games，簡稱「帕運」）健力今（5）登場，Google首頁換上全新Doodle動畫應援，奧運小鳥化身大力士，藍色小鳥奮力舉起大大的木材，上面還有一隻棕色小鳥悠哉的吃東西，趣味十足。而健力賽程及規則為何？台灣健力選手林資惠將於9月8日登場，《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。
2024巴黎帕拉林匹克運動會是身心障礙運動員的最高殿堂，台灣今年共有13名好手在7項運動種類取得參賽資格。台灣健力老將林資惠日前已經飛往巴黎備戰，預計9月8日會登場。林資惠今年42歲，已經是第６度征戰帕運殿堂，目前一共奪下2金、2銅的佳績，包含2004年雅典和2008年北京帕運，在75公斤量級，都以137.5公斤成績奪得金牌，2012年倫敦、2016年里約帕運則獲得銅牌，從1998年開始練健力至今超過20年，她受訪時公開笑說「自己像是嫁給了健力」。
台灣健力女將林資惠人生故事就是生命鬥士，林資惠小時候患了小兒麻痺，一場高燒讓她的雙腳不良於行，從此靠輪椅行動，她沒有正常人的雙腳，但上天卻賜給她「神力」。高一時，她看到彰化仁愛實驗中學的學姊在練健力，產生了興趣，加上聯考壓力大、想靠運動來紓解壓力，她告訴教練陳穎德：「我想練練看。」就這樣，她跟健力結下不解之緣。
🟡健力和舉重差別在哪裡？
健力和舉重是兩種不同的力量運動，雖然都涉及舉起槓鈴，但其實有補小差異：
▪︎健力：包括三個主要動作：深蹲、臥推和硬拉。選手的目標是以最重的重量完成這三個動作，重點在於舉起最大重量，且動作幅度較小，強調穩定性和力量。
▪︎舉重：主要分為抓舉和挺舉，這兩個動作要求選手將槓鈴從地面舉過頭頂，技術要求較高，需要更高的技術和爆發力，因為選手必須在動作中控制槓鈴的平衡，並且需要快速的動作轉換。
🟡健力比賽規則
▪︎舉重方式：選手在臥推時，必須將槓鈴降低到胸前，然後推起，直到手臂完全伸展。每位選手有三次嘗試的機會，舉起最多公斤數的獲勝。
▪︎裁判判定：每次舉重的成功與否由三名裁判判定。至少獲得兩個白燈（成功信號）才算舉重成功，若有兩個或以上紅燈（失敗信號），則該舉重視為失敗。
▪︎服裝規定：選手必須穿著符合規定的健力服裝，包括連身健力服、T恤、襪子和鞋子。健力服必須由一層可適度伸展的布料製成，且不得有任何填充物或額外支撐。
🟡2024巴黎帕運直播、轉播、線上看平台
有線電視：ELTA TV愛爾達電視
無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看
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台灣健力女將林資惠人生故事就是生命鬥士，林資惠小時候患了小兒麻痺，一場高燒讓她的雙腳不良於行，從此靠輪椅行動，她沒有正常人的雙腳，但上天卻賜給她「神力」。高一時，她看到彰化仁愛實驗中學的學姊在練健力，產生了興趣，加上聯考壓力大、想靠運動來紓解壓力，她告訴教練陳穎德：「我想練練看。」就這樣，她跟健力結下不解之緣。
🟡健力和舉重差別在哪裡？
健力和舉重是兩種不同的力量運動，雖然都涉及舉起槓鈴，但其實有補小差異：
▪︎健力：包括三個主要動作：深蹲、臥推和硬拉。選手的目標是以最重的重量完成這三個動作，重點在於舉起最大重量，且動作幅度較小，強調穩定性和力量。
▪︎舉重：主要分為抓舉和挺舉，這兩個動作要求選手將槓鈴從地面舉過頭頂，技術要求較高，需要更高的技術和爆發力，因為選手必須在動作中控制槓鈴的平衡，並且需要快速的動作轉換。
🟡健力比賽規則
▪︎舉重方式：選手在臥推時，必須將槓鈴降低到胸前，然後推起，直到手臂完全伸展。每位選手有三次嘗試的機會，舉起最多公斤數的獲勝。
▪︎裁判判定：每次舉重的成功與否由三名裁判判定。至少獲得兩個白燈（成功信號）才算舉重成功，若有兩個或以上紅燈（失敗信號），則該舉重視為失敗。
▪︎服裝規定：選手必須穿著符合規定的健力服裝，包括連身健力服、T恤、襪子和鞋子。健力服必須由一層可適度伸展的布料製成，且不得有任何填充物或額外支撐。
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