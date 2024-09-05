士電：重電訂單3年訂單能見度沒問題　讚華城為可敬對手

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機電龍頭廠士電昨（4）日召開法說會，其中總經理謝漢章表示、重電訂單能見度三年內沒有問題，未來營運審慎樂觀且穩健成長。此外，士電在新竹興建的中、大型變壓器工廠明後年完工量產，產能可望增加3成，紓解海內外訂單。士電在昨日法說會上表示，去年重電成長18%，今年上半年也成長17%，是士電營運主要成長力道。重電事業群總經理張金文指出，目前GIS（氣體絕緣開關設備）交期要3到4年，電力變壓器也要2到4年，國內交期也都拉長，現在接單至少都要1.5年發酵，外銷更要2年，樂觀表示，今年重電事業群仍非常忙碌。士電的自動化事業也積極布局AI伺服器、CoWoS先進封裝製程設備所需自動化產品，開發AI伺服器液冷散熱系統設備所需的伺服馬達及變頻器，已送樣給AI及半導體潛在客戶進行測試，將切入AI散熱市場。士電總經理謝漢章表示，受惠台電、綠能、外銷等，重電事業群今年非常忙碌，目前訂單滿載且產能負荷已達極限，因此正在積極擴產中，整體而言，而市場需求大，未來3年成長無虞。展望市場面布局，士電表示，持續因應淨零碳排掌握能源轉型商機，爭取台電強韌電網商機，擴展北美和加拿大等外銷市場，未來持續布局光能、儲能、充電應用、風能、數位監控、以及碳中和等領域。產能方面，謝漢章表示，在台電、民間綠能及外銷三大動能下，產能已達極限，為了因應未來3年至5年需求，將興建新廠提升接單能力，其中，大型變壓器預計明年第2季可式生產出貨，屆時產能可提升30%，中型變壓器預計較大型變壓器廠落後一年生產，但完工後可紓解大小型變壓器，預期完工後產能可提升3到4成。在中型變壓器，謝漢章表示，建設工廠時程相對落後1年，規劃獨立中型變壓器產線，有助紓解大型和小型變壓器產能，規劃擴充3成至4成產能，希望如期完成。在產品面，士電表示，持續研發綠能和節能產品，強化製造電動車及充電樁，提升統包和自動化工程。在電動車市場，士電指出，從電動車零件、控制器、馬達到充電樁，士電可自主研發，在綠色電廠，士電布局風力和太陽能電廠、儲能系統、輸配電設備等產品。外銷布局上，總經理謝漢章表示，同業華城深耕北美市場20多年，是可敬的對手，雖然士電外銷起步慢，但正急起直追，近年逐漸成長，目前外銷佔比整體營收15-20%，未來還有很龐大的成長空間，除了北美市場外，東南亞也有著墨，未來更有機會與三菱合作，拓展到日本市場，士電重電事業因台電強韌電網計畫釋單而受惠，推動上半年EPS達3.63元，創同期本業獲利新高。前七月合併營收為新台幣206.87億元、年增8.2%，創同期新高。士電重電事業去年營收年成長18%、上半年成長17%，持續看好未來成長。