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「蝴蝶姊姊」愷樂開戰前閨密！IG退追小甜甜　與羅志祥仍是好友

記者許芷芸／綜合報導

▲愷樂離開演藝圈4年，日前無預警宣布成為人母。近期有粉絲發現愷樂IG的追蹤名單中，早已經沒了昔日閨密小甜甜，不過仍有前老闆羅志祥。（圖／愷樂IG）
▲愷樂離開演藝圈4年，日前無預警宣布成為人母。近期有粉絲發現愷樂IG的追蹤名單中，早已經沒了昔日閨密小甜甜，不過仍有前老闆羅志祥。（圖／愷樂IG）
「蝴蝶姐姐」愷樂2020年捲入男星羅志祥與周揚青的戀情，消失演藝圈4年，日前無預警PO出超音波宣布當媽，而有消息指出「前友人」向媒體透露愷樂肚子裡的寶寶是女生且即將臨盆，對此愷樂4日發文控訴「前友人」捏造假消息，怒轟對方「賣友求榮」，不少人懷疑「前友人」就是女星小甜甜（張可昀）。近期有粉絲發現，在愷樂的IG追蹤名單中早已沒有小甜甜，不過前老闆羅志祥仍在她的追蹤名單內。

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小甜甜遭影射賣友求榮　急現身愷樂貼文送祝福

先前有媒體報導，愷樂好友透露她的預產期在10月，寶寶的性別是女生。愷樂4日突然在Threads上動怒發文，痛批「前好友」賣友求榮、熱愛扮演受害者，粉絲瘋猜愷樂指的是女星小甜甜。

對此，小甜甜也無奈發長文回擊：「至始至終每次誰出什麼事情，只要不是我本人的事情我絕對不替任何人做回應。」不過隨後又悄悄把社群的澄清文刪除，並在愷樂的貼文下留言：「辛苦了，好好照顧自己，我們管不了別人的嘴，也不需要為某些人影響自己。」疑似要撇閨密情變，留言再度引發粉絲熱議。

▲愷樂（左）怒批「前友人」賣友求榮，有粉絲在留言區標記小甜甜（右）的帳號，猜測愷樂指的就是她，小甜甜也發長文回擊。（圖 / 愷樂、小甜甜IG）
▲愷樂（左）怒批「前友人」賣友求榮，有粉絲在留言區標記小甜甜（右）的帳號，猜測愷樂指的就是她，對此小甜甜也發長文回擊。（圖 / 愷樂、小甜甜IG）
愷樂退追蹤2人　仍與羅志祥是好友

不過有粉絲發現，愷樂的IG追蹤名單中早已沒有小甜甜，連在第一時間送上祝福的「前閨密」謝忻也不在她的追蹤名單內。而更值得注意的是，愷樂仍有追蹤前老闆羅志祥，不過羅志祥卻沒有回追，也讓外界十分好奇2人目前的關係。

▲愷樂的IG追蹤名單中早已沒有小甜甜（左）、謝忻（中），不過仍有前老闆羅志祥（右）。（圖／愷樂IG）
▲愷樂的IG追蹤名單中早已沒有小甜甜（左）、謝忻（中），不過仍有前老闆羅志祥（右）。（圖／愷樂IG）
▲小甜甜（右）與愷樂（左）過去是好姊妹，如今疑似已經決裂。（圖 / 愷樂、小甜甜IG）
▲小甜甜（右）與愷樂（左）過去是好姊妹，如今疑似已經決裂。（圖 / 愷樂、小甜甜IG）
▲愷樂（左）宣布懷孕喜訊，謝忻（右）第一時間獻上祝福。（圖／愷樂、謝忻臉書）
▲愷樂（左）宣布懷孕喜訊，謝忻（右）第一時間獻上祝福。（圖／愷樂、謝忻臉書）

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