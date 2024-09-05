8年前竟轟柯文哲！吳怡萱飆髒話：真他X的！改變成真改變到哪去？

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▲吳怡萱曾罵柯文哲的言論被掀出。（圖／擷取自Threads）

台北市前市長柯文哲近日捲入京華城弊案，現任民眾黨發言人吳怡萱日前因召開相關記者會與媒體槓上，使得她過去擔任記者時期的報導被網友掀出，甚至2016年在個人臉書怒罵柯文哲的「我真X的不知道改變成真改變到哪去了！X」的貼文也隨之曝光，引起外界討論。柯文哲近日捲入京華城弊案，民眾黨日前召開記者會說明，但吳怡萱不滿記者會結束後，現場有媒體提問干擾記者會流程，當場怒嗆「為什麼要干擾流程」、「現在是怎樣」等語。記者會內容引發網友討論，而吳怡萱過去擔任記者的採訪也被找出，包含用測量體溫方式證明室內高溫的新聞，以及她7年前追問柯文哲京華城容積率一案時，詢問柯文哲「京華城容積率真的會提高到560%嗎？」柯當時則淡淡回應，「好像都發局有發新聞稿」。此外，吳怡萱8年前批評柯文哲的文章，「我真X的不知道改變成真改變到哪去了！X」也被時事評論員吳靜怡翻出，這讓吳靜怡感嘆說，「記者怡萱的話，8年後，依舊是我的心聲，只是現在的吳怡萱已經活成她口中真她X的模樣！」