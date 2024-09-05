京華城案關鍵在彭振聲！媒體人：符合這4要件　柯文哲能全身而退

民眾黨主席柯文哲涉嫌在任內京華城案圖利威京集團，日前遭搜索、檢方並聲押，台北地院裁定無保請回，但高院發回更裁，北院今（5）日開庭審理。資深媒體人黃暐瀚說，只要不涉金流，沒有現金，不曾收賄，再加上確實未曾指示市府必須通過京華城的容積率案，柯文哲市長，也可能全身而退。
黃暐瀚在臉書說，京華城案的關鍵就在當時的北市副市長彭振聲！他舉例，前總統馬英九在擔任台北市長時，時任北市財政局長李述德，也因涉嫌在擔任大巨蛋案甄審委員時涉嫌圖利遠雄及偽造文書，2017年遭檢方起訴，但馬英九卻沒事，因為「局長涉嫌圖利、市長並不知情」。
黃暐瀚說，京華城案，柯文哲有沒有可能全身而退？只要不涉金流，沒有現金，不曾收賄，再加上確實未曾指示市府必須通過京華城的容積率案，柯文哲市長，也可能全身而退。關鍵的最後一次會議，是由彭振聲親簽押日期蓋下柯文哲的「甲章」，只要柯文哲不知情，責任關係自然就連結不上。
黃暐瀚說，那彭振聲蓋這顆「市長甲章」的時候，有沒有跟柯文哲報告呢？柯文哲知不知情呢？（柯說他不知道）有沒有任何授權或授意呢？京華城案的關鍵，就在彭振聲。
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黃暐瀚說，京華城案，柯文哲有沒有可能全身而退？只要不涉金流，沒有現金，不曾收賄，再加上確實未曾指示市府必須通過京華城的容積率案，柯文哲市長，也可能全身而退。關鍵的最後一次會議，是由彭振聲親簽押日期蓋下柯文哲的「甲章」，只要柯文哲不知情，責任關係自然就連結不上。
黃暐瀚說，那彭振聲蓋這顆「市長甲章」的時候，有沒有跟柯文哲報告呢？柯文哲知不知情呢？（柯說他不知道）有沒有任何授權或授意呢？京華城案的關鍵，就在彭振聲。
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