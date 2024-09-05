NBA／誰是現今聯盟當中表現最差球員？「俠客」ONeal點名這2人

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▲上個賽季因背部神經傷勢影響，導致全年僅出賽15場的籃網明星前鋒Ben Simmons，目前正力拼新賽季滿血回歸。不過知名名嘴Stephen Anthony Smith稍早則在節目上痛批他，並表示Simmons就是個「徹頭徹尾的爛攤子。」（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃新賽季開幕戰預計將在台灣時間10月23日進行，由波士頓塞爾提克對決紐約尼克隊，另外洛杉磯湖人則將交手明尼蘇達灰狼。而當各隊好手正準備投入訓練備戰新賽季時，，O'Neal並直言：「這些傢伙賺了這麼多錢，卻搞砸了體系，我不尊重這樣的傢伙。」稍早傳奇球星「俠客」Shaquille O'Neal登上Podcast節目，當被問到誰是現今NBA中表現最差的球員時，他則說：「讓我來告訴你原因，如果你簽下一份價值2.5億美元的合約，那就應該向我展示出2.5億的價值。我為什麼走路不得勁、無法轉動脖子都是有原因的，因為我曾為我的1.2億合約打過球。」每當我發表這些言論，有些人們會認為我是在抹黑他們，但這些都是事實，老師、消防員、醫生他們都有真正的工作，而他們卻沒有得到應有的薪水。」Shaquille O'Neal如此說到。而Ben Simmons上個賽季仍舊受到傷勢困擾，僅出賽15場比賽，。而Simmons的經紀人Bernie Lee日前接受《紐約郵報》訪問時，他則談到了Simmons新賽季的個人目標。經紀人Bernie Lee表示：「局外人看到的是不確定性，但局內人看到的是他能帶領球隊變強的機遇，他很開心可以自在地打球，因為他自從來到布魯克林後，就沒能這樣做過了。」