NBA／誰是現今聯盟當中表現最差球員？「俠客」ONeal點名這2人

NBA美國職籃新賽季開幕戰預計將在台灣時間10月23日進行，由波士頓塞爾提克對決紐約尼克隊，另外洛杉磯湖人則將交手明尼蘇達灰狼。而當各隊好手正準備投入訓練備戰新賽季時，稍早傳奇球星「俠客」Shaquille O'Neal則被問到，自己對於現今聯盟當中哪名球員的表現最失望，他則是點名灰狼中鋒Rudy Gobert與籃網隊Ben Simmons，O'Neal並直言：「這些傢伙賺了這麼多錢，卻搞砸了體系，我不尊重這樣的傢伙。」
誰是NBA表現最差球員 俠客點名Gobert、Simmons
稍早傳奇球星「俠客」Shaquille O'Neal登上Podcast節目，當被問到誰是現今NBA中表現最差的球員時，他則說：「我認為是Rudy Gobert，Ben Simmons則是另一個廢柴。讓我來告訴你原因，如果你簽下一份價值2.5億美元的合約，那就應該向我展示出2.5億的價值。我為什麼走路不得勁、無法轉動脖子都是有原因的，因為我曾為我的1.2億合約打過球。」
「所以這些傢伙賺了這麼多錢，卻搞砸了體系，他們無法打出像樣的籃球，我不尊重這樣的傢伙。每當我發表這些言論，有些人們會認為我是在抹黑他們，但這些都是事實，老師、消防員、醫生他們都有真正的工作，而他們卻沒有得到應有的薪水。」Shaquille O'Neal如此說到。
Simmons新賽季力拼滿血回歸 經紀人稱他正努力中
而Ben Simmons上個賽季仍舊受到傷勢困擾，僅出賽15場比賽，但他則在休賽季展現出企圖心，不斷刻苦訓練，希望新球季能夠「滿血回歸」，並證明自己身手。而Simmons的經紀人Bernie Lee日前接受《紐約郵報》訪問時，他則談到了Simmons新賽季的個人目標。
經紀人Bernie Lee表示：「Ben Simmons目前正在專注於，打出個人職業生涯中最好的一個賽季，如果他能夠順利達成，相信外界對他的質疑都會全數消失。局外人看到的是不確定性，但局內人看到的是他能帶領球隊變強的機遇，他很開心可以自在地打球，因為他自從來到布魯克林後，就沒能這樣做過了。」
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稍早傳奇球星「俠客」Shaquille O'Neal登上Podcast節目，當被問到誰是現今NBA中表現最差的球員時，他則說：「我認為是Rudy Gobert，Ben Simmons則是另一個廢柴。讓我來告訴你原因，如果你簽下一份價值2.5億美元的合約，那就應該向我展示出2.5億的價值。我為什麼走路不得勁、無法轉動脖子都是有原因的，因為我曾為我的1.2億合約打過球。」
「所以這些傢伙賺了這麼多錢，卻搞砸了體系，他們無法打出像樣的籃球，我不尊重這樣的傢伙。每當我發表這些言論，有些人們會認為我是在抹黑他們，但這些都是事實，老師、消防員、醫生他們都有真正的工作，而他們卻沒有得到應有的薪水。」Shaquille O'Neal如此說到。
Simmons新賽季力拼滿血回歸 經紀人稱他正努力中
而Ben Simmons上個賽季仍舊受到傷勢困擾，僅出賽15場比賽，但他則在休賽季展現出企圖心，不斷刻苦訓練，希望新球季能夠「滿血回歸」，並證明自己身手。而Simmons的經紀人Bernie Lee日前接受《紐約郵報》訪問時，他則談到了Simmons新賽季的個人目標。
經紀人Bernie Lee表示：「Ben Simmons目前正在專注於，打出個人職業生涯中最好的一個賽季，如果他能夠順利達成，相信外界對他的質疑都會全數消失。局外人看到的是不確定性，但局內人看到的是他能帶領球隊變強的機遇，他很開心可以自在地打球，因為他自從來到布魯克林後，就沒能這樣做過了。」