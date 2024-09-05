影／民眾黨團結捍衛清白　黃國昌：柯文哲知道司法追殺不會停歇

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，台北地方法院2日凌晨裁定柯文哲無保請回，北檢於3日下午5時提抗告，高院4日裁定撤銷原裁定，全案發回北院更裁，今（5）日再開羈押庭。對此，民眾黨今召開「全黨齊心捍衛清白」記者會並發出3點聲明，表示要全黨團結捍衛柯文哲清白；而民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌說，不管今天北院裁定結果如何，柯文哲非常冷靜、沉著，他知道這將是一場長期抗戰，因為對柯文哲所展開的政治攻擊、司法追殺，絕不會因為今天的裁定結果而有所停歇。民眾黨發表三點聲明，第一、團結齊心，捍衛柯文哲清白；第二、民眾黨公職仍會在各自崗位上發揮最大能量，繼續為台灣服務，也呼籲小草們認真工作、正常生活；第三、抗議賴政府的偵查濫權，讓假訊息引導風向，不公不義侵蝕台灣民主法治。黃國昌說明，第一點，面對柯文哲從上週五清晨遭70個小時連續配合調查偵訊，民眾黨全黨上下相信柯文哲清白，也支持柯文哲捍衛在司法程序上所有的權益。黃國昌指出，柯文哲非常清楚知道，從上週五賴清德政府對他展開司法追殺攻擊，不管今天北院裁定結果如何，柯文哲非常冷靜、沉著，他知道這將是一場長期抗戰，因為對柯文哲所展開的政治攻擊、司法追殺，絕不會因為今天的裁定結果而有所停歇，會不斷持續，因此柯文哲和民眾黨所有黨公職都非常清楚接下來要面對的挑戰。黃國昌續指，第二點，4日柯文哲也很清楚地讓他們知道，在接下來的長期抗戰中，民眾黨所有黨公職以及工作人同仁務必要在自己的工作崗位上，堅守自己的本分，每位黨公職要把自己的戰力發揮到最大，回應支持者的期待，因為只有在工作崗位上認真工作，繼續好好生活，才能面對接下來所有的衝擊跟挑戰，也因此特別感謝所有民眾黨和柯文哲的支持者，過去這段時間大家的相挺，也希望民眾黨跟柯文哲所有支持者秉持理性、務實的精神，大家好好在自己的工作崗位上好好生活、正常生活。黃國昌表示，第三點，要再次指出，在過去這段時間裡，不管是北檢在整個偵辦程序中所出現各種違法濫權，以及荒腔走板的行徑，已經嚴重踐踏台灣做為法治國的基本原則，同時在這段期間，藉由洩密、片面扭曲、甚至完全虛假的假訊息在帶風向，在媒體上引導不實輿論的操作，必須表達最嚴正的抗議，因為所傷害的不只有柯文哲和民眾黨，更在傷害所有台灣人過去幾十年來好不容易建立起的民主自由，台灣歷經這麼多年的努力、犧牲和奮鬥，不能讓新的黨國體制、威權幽靈重新盤踞台灣這塊土地。