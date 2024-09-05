柯文哲涉案危機處理太糟糕！他直言：看起來不像當過2任市長的人

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在任內京華城案圖利威京集團，日前遭搜索、檢方並聲押，台北地院裁定無保請回，但高院發回更裁，北院今（5）日開庭審理。台灣民意基金會董事長游盈隆今直言「好戲才剛開始」，真正重頭戲是在一審、二審，到時候柯文哲可以暢所欲言，把心路歷程都說出來，那時後才是關鍵。游盈隆說，柯文哲從8月初遭質疑競選總統的政治獻金帳目出問題，再到遭搜索、約談、聲押，雖然一直都親上火線闢謠，但還是很難讓外界釋疑，仍有很多不合理之處，柯文哲的所作所為、事後的危機處理，看起來都不像是一個擔任過2任市長、當過黨主席的人。游盈隆說，柯文哲從政十年，現在是柯文哲與民眾黨最大危機，幾乎是準備上斷頭台前的時刻，但柯文哲是否會就此一蹶不振、成為全民公敵，現在都還言之過早，柯文哲還有很多細節沒有向外界交代清楚，於是讓台灣社會信者恆信，也讓輿論對立，但問題在於，柯文哲有沒有能力說清楚，或者柯文哲到底想不想說清楚。