大谷翔平又有新廣告！代言Beats高級耳機　場外收入金額高達22億

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平又有新廣告！代言Beats高級耳機 場外收入金額高達22億台幣。（圖／Beats推特）

大谷翔平又有新廣告！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（5）日在耳機品牌「Beats by Dre Japan」的官方X（前身為推特）廣告中現身，大谷翔平佩戴無線耳機揮棒的帥氣影片不但被瘋傳，並宣告此項新款產品將於2025年推出。Beats by Dre品牌是美國高級耳機，之前找來「詹皇」LeBron James、「梅西」Lionel Messi等人代言，並且擔任品牌大使，大谷翔平雖然生涯累積身價沒他們高，但也是證明自己為世界知名頂級球星。根據日本蘋果公司發布聲明，大谷表示：「可以跟LeBron James、Lionel Messi等史上最佳運動員一起共事，這是最棒的榮耀，也很期待未來有更多合作機會。」而大谷翔平也經常佩戴耳機進入球場，這次可以公開自己的合作機會，也相當興奮。不少球迷紛紛留言表示，「大谷效應」、「真厲害」「要換耳機了」、「合約公司又增加了」、「大谷又有新廠商合作」等留言，紛紛支持大谷跟耳機廠商的合作。