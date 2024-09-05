大谷翔平又有新廣告！代言Beats高級耳機　場外收入金額高達22億

大谷翔平又有新廣告！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（5）日在耳機品牌「Beats by Dre Japan」的官方X（前身為推特）廣告中現身，大谷翔平佩戴無線耳機揮棒的帥氣影片不但被瘋傳，並宣告此項新款產品將於2025年推出。大谷翔平已與保時捷、日本航空、三菱UFJ銀行、SEIKO、KOSE、伊藤園、西川寢具、RapSodo等公司簽下贊助合約，根據日媒《報導，他在場外收入超過100億日圓（約22.31億台幣）以上。雖然官方尚未公布詳細規格，但新款Powerbeats Pro 2延續了受歡迎的耳掛式結構，整體造型更加優雅。
大谷翔平並肩詹皇、梅西 最佳代言大使
Beats by Dre品牌是美國高級耳機，之前找來「詹皇」LeBron James、「梅西」Lionel Messi等人代言，並且擔任品牌大使，大谷翔平雖然生涯累積身價沒他們高，但也是證明自己為世界知名頂級球星。
根據日本蘋果公司發布聲明，大谷表示：「可以跟LeBron James、Lionel Messi等史上最佳運動員一起共事，這是最棒的榮耀，也很期待未來有更多合作機會。」
Beats by Dre Japan也寫下：「大谷不畏艱難，不害怕冒風險的個性，以及不畏懼的精神，我們支持大谷迎戰未來更多考驗跟冒險。」
而大谷翔平也經常佩戴耳機進入球場，這次可以公開自己的合作機會，也相當興奮。不少球迷紛紛留言表示，「大谷效應」、「真厲害」「要換耳機了」、「合約公司又增加了」、「大谷又有新廠商合作」等留言，紛紛支持大谷跟耳機廠商的合作。
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Beats by Dre品牌是美國高級耳機，之前找來「詹皇」LeBron James、「梅西」Lionel Messi等人代言，並且擔任品牌大使，大谷翔平雖然生涯累積身價沒他們高，但也是證明自己為世界知名頂級球星。
根據日本蘋果公司發布聲明，大谷表示：「可以跟LeBron James、Lionel Messi等史上最佳運動員一起共事，這是最棒的榮耀，也很期待未來有更多合作機會。」
Beats by Dre Japan也寫下：「大谷不畏艱難，不害怕冒風險的個性，以及不畏懼的精神，我們支持大谷迎戰未來更多考驗跟冒險。」
而大谷翔平也經常佩戴耳機進入球場，這次可以公開自己的合作機會，也相當興奮。不少球迷紛紛留言表示，「大谷效應」、「真厲害」「要換耳機了」、「合約公司又增加了」、「大谷又有新廠商合作」等留言，紛紛支持大谷跟耳機廠商的合作。