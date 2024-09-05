8月股災外資賣超近千億　但續淨匯入今年累計逾8977億

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今（2024）年8月初股災，台股也重挫，外資單月在台股賣超近千億元，不過，外資仍持續將資金匯入。根據金管會今（5）日公布最新統計，外資8月淨匯入14.17億美元，以今日新台幣兌美元收盤價32.071元換匯，約新台幣454.44億元，累計今年前8月淨匯入金額更達279.92億美元，約新台幣8977.31億元，也是史上同期新高。台股8月初經歷劇烈震盪，光是8月1日至8月5日3個交易日，台股重挫了2811點之多，更失守2萬點大關，之後才止跌回升，月線收紅小漲68點。金管會今日公布外資統計，今年8月外資在台股賣超上市櫃股票金額達990.05億元，為2011年以來單月第26大賣超；今年累計至8月底，外資賣超台股4086.15億元，創同期第4大累計賣超。不過，金管會統計也發現，8月外資仍淨匯入了14.17美元，約新台幣454.44億元，而累計今年至8月底外資淨匯入279.92億美元，約新台幣8977.31億元，創下史上同期累計淨匯入新高。金管會也重申台股基本面，截至今年7月底止，上市櫃公司累計營收金額23.86兆元，年成長11.69%，創歷年同期次高紀錄，最高是2022年7月底的24.06兆元，而台股本益比23.56倍，現金殖利率2.43%，加計股票股利為2.53%。