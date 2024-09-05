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NBA／Curry將衝擊4000記三分！明星球員新賽季有望達成紀錄一次看

記者陳品翔/綜合報導

▲NBA新賽季許多明星球員將挑戰締造個人里程碑，其中又以金州勇士球星Stephen Curry(左)能否締造史無前例的4000記三分球最受到矚目。另外LeBron James(右)等人也都有各自即將達標的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA新賽季許多明星球員將挑戰締造個人里程碑，其中又以金州勇士球星Stephen Curry(左)能否締造史無前例的4000記三分球最受到矚目。另外LeBron James(右)等人也都有各自即將達標的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
NBA美國職籃新賽季開幕戰預計將在台灣時間10月23日進行，由波士頓塞爾提克對決紐約尼克隊，另外洛杉磯湖人則將交手明尼蘇達灰狼。而新賽季聯盟當中許多明星球員也將挑戰締造個人里程碑，其中又以金州勇士當家球星Stephen Curry，能否締造史無前例的4000記三分球最受到矚目，另外LeBron James與Kevin Durant等人也都有各自即將達標的紀錄。

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Stephen Curry：目標4000記三分

在2021年成為NBA歷史上投進最多三分球的球員之後，Stephen Curry新賽季相當有機會，能夠成為第一個投進4000記三分球的球員，Curry如今還需要投進253記三分球才能達成，上賽季他共命中357次三分外線（場均4.8記），如果繼續保持這個速度，到明年2月12日勇士對陣獨行俠的賽季第52場比賽時，Curry的三分命中數將正式達到4000記。

▲Stephen Curry近日和金州勇士簽下一份1年6260萬美元（約合台幣19.9億）的提前續約合約，《The Athletic》記者Marcus Thompson II透露續約隱含著另一種意義，代表Curry對於勇士管理層今夏運營投下「信任票」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry近日和金州勇士簽下一份1年6260萬美元（約合台幣19.9億）的提前續約合約，《The Athletic》記者Marcus Thompson II透露續約隱含著另一種意義，代表Curry對於勇士管理層今夏運營投下「信任票」。（圖／美聯社／達志影像）
LeBron James：例行賽出賽時間歷史最多

前年賽季正式超越傳奇球星Kareem Abdul-Jabbar，成為NBA歷史得分王之後，LeBron James如今距離例行賽出場時間歷史最多的Jabbar僅差850分鐘。LeBron上賽季例行賽場均上場35.3分鐘，如果能夠保持健康，他可以在12月8日湖人對陣拓荒者的賽季第24場比賽上，達到這個數字。

而如果LeBron後續能夠順利地再出賽69場比賽，那麼他的職業生涯總出場數也將超過Kareem Abdul-Jabbar的1560場，僅次於傳奇球星Robert Parish （1611場）排行第2。

現年39歲的「詹皇」LeBron James仍不言退，新賽季將與大兒子Bronny James共同替湖人隊奮戰。（圖／美聯社／達志影像）
現年39歲的「詹皇」LeBron James仍不言退，新賽季將與大兒子Bronny James共同替湖人隊奮戰。（圖／美聯社／達志影像）
Kevin Durant：目標個人29000分

身為現役球員生涯得分排名第2的太陽明星前鋒Kevin Durant，他只需要再得到76分就能達到29000分。Durant上賽季場均攻下27.1分，如果他能保持健康進入新賽季，這位14次入選全明星的球員，預計可以在10月26日太陽對陣獨行俠的賽季第3場比賽上達到這一數字。

▲超級球星「KD」Kevin Durant已超越WNBA傳奇球星Lisa Leslie，成為美國隊，不分男、女男的奧運「總得分王」。（圖／美聯社／達志影像）
▲超級球星「KD」Kevin Durant已超越WNBA傳奇球星Lisa Leslie，成為美國隊，不分男、女男的奧運「總得分王」。（圖／美聯社／達志影像）
Russell Westbrook：大三元次數叩關200次

休賽季離開快艇轉戰金塊隊的好手Russell Westbrook，是NBA歷史上拿到最多次大三元數據的球員，他只需要再多拿下1次大三元，就能達到生涯的第200次。（上賽季Westbrook只有1次三雙）。進入到個人職業生涯的第18個賽季，Westbrook也有機會成為史上首名在6支不同的球隊當中，都能夠獲得大三元的球員。

▲丹佛金塊正式官宣！簽下前年度MVP、「威少」Russell Westbrook，他也被視為是未來進入NBA名人堂的熱門人選。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊正式官宣！簽下前年度MVP、「威少」Russell Westbrook，他也被視為是未來進入NBA名人堂的熱門人選。（圖／美聯社／達志影像）

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