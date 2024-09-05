NBA／Curry將衝擊4000記三分！明星球員新賽季有望達成紀錄一次看

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▲Stephen Curry近日和金州勇士簽下一份1年6260萬美元（約合台幣19.9億）的提前續約合約，《The Athletic》記者Marcus Thompson II透露續約隱含著另一種意義，代表Curry對於勇士管理層今夏運營投下「信任票」。（圖／美聯社／達志影像）

現年39歲的「詹皇」LeBron James仍不言退，新賽季將與大兒子Bronny James共同替湖人隊奮戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲超級球星「KD」Kevin Durant已超越WNBA傳奇球星Lisa Leslie，成為美國隊，不分男、女男的奧運「總得分王」。（圖／美聯社／達志影像）

▲丹佛金塊正式官宣！簽下前年度MVP、「威少」Russell Westbrook，他也被視為是未來進入NBA名人堂的熱門人選。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃新賽季開幕戰預計將在台灣時間10月23日進行，由波士頓塞爾提克對決紐約尼克隊，另外洛杉磯湖人則將交手明尼蘇達灰狼。而新賽季聯盟當中許多明星球員也將挑戰締造個人里程碑，在2021年成為NBA歷史上投進最多三分球的球員之後，，上賽季他共命中357次三分外線（場均4.8記），如果繼續保持這個速度，到明年2月12日勇士對陣獨行俠的賽季第52場比賽時，Curry的三分命中數將正式達到4000記。前年賽季正式超越傳奇球星Kareem Abdul-Jabbar，成為NBA歷史得分王之後，。LeBron上賽季例行賽場均上場35.3分鐘，如果能夠保持健康，他可以在12月8日湖人對陣拓荒者的賽季第24場比賽上，達到這個數字。而如果LeBron後續能夠順利地再出賽69場比賽，那麼他的職業生涯總出場數也將超過Kareem Abdul-Jabbar的1560場，僅次於傳奇球星Robert Parish （1611場）排行第2。。Durant上賽季場均攻下27.1分，如果他能保持健康進入新賽季，這位14次入選全明星的球員，預計可以在10月26日太陽對陣獨行俠的賽季第3場比賽上達到這一數字。休賽季離開快艇轉戰金塊隊的好手Russell Westbrook，是NBA歷史上拿到最多次大三元數據的球員，他只需要再多拿下1次大三元，就能達到生涯的第200次。（上賽季Westbrook只有1次三雙）。