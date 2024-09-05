台積電站900元領軍、台股午盤漲逾300點　新光金爆26萬張量漲近2%

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美國股市昨（4）日漲跌互見，不過與台北股市關聯較大的費半指數小幅收漲，激勵台北股市今（5）日回神反攻，開盤上漲178.34點，隨後在電金傳回神之下，一度大漲396.06點，來到21488.81點，午盤則是上漲308.61點或1.46%，來到21401.36點。大盤大漲逾300點，中小型股也同步走高，櫃買指數上漲2.39點或0.91%，來到264.45點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、開發金、喬福、高鋒、羅昇；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、羅昇、聯發科、奇鋐。權值股卻呈現跌多漲少，台積電以907元跳空開出，盤中最高來到915元、上漲26元，午盤上漲24元或2.7%，上漲913元；鴻海跟聯發科就逆勢走低，鴻海以180元盤上開出，不過隨後遇到賣壓襲擊，午盤下跌1.5元或0.84%，來到178元；聯發科則是開低走低，午盤下跌20元或1.76%，來到1115元。盤面上的焦點之一就是「新新併」決戰10月9日股東臨時會，今日是新光金的最後買進日，一早開盤量價齊漲，最高來到13.2元，截至午盤爆出超過26萬張大量，上漲0.25元或1.95%，來到13.05元；台新金則是最高來到18.5元，午盤上漲0.25元或1.38%，來到18.4元；中信金最高來到32.65元，午盤上漲0.3元或0.94%，來到32.3元。此外，半導體展正如火如荼的展開，昨日半導體股未受激勵走高，今日重振旗鼓，午盤類股指數漲幅居冠、上漲2.14%，力積電、矽力-KY、信驊上漲逾4%，威盛、采鈺、譜瑞-KY上漲逾3%，M31、中美晶、原相、力成上漲逾2%。車電族群今日也有表現，怡利電、智伸科亮燈漲停，百達-KY上漲逾8%，劍麟上漲逾5%，帝寶、東陽上漲逾4%。