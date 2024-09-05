香港、澳門天氣危險了！摩羯颱風「罕見的強」　4地區風雨最大

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）今（5）日上午8時升格為「強烈颱風」，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，摩羯颱風未來24小時是巔峰狀態，有機會超越2014年雷馬遜，成為「南海最強的颱風」，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇也提醒，摩羯颱風將替「海南島、廣東西部、廣西、越南北部」等地帶來嚴重衝擊。
強烈颱風「摩羯」今日上午8時，位於鵝鑾鼻西南西方610公里的海面上，以每小時13公里的速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑70公里。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，高海溫支持下，魔羯颱風快速增強已為強烈颱風，還有稍微增強的空間，未來24小時是巔峰狀態，有機會超越2014年雷馬遜，成為南海最強的颱風，預計明（6）日深夜登陸中國海南島，週六（9/7）下午左右登陸越南河內。
吳聖宇則說道，「在南海達到強烈颱風等級的狀況並不常見」，上一次已經要追溯到2014年同樣侵襲海南島的雷馬遜颱風，再前一次有印象的，可能是2006年的珍珠颱風，預估摩羯颱風有可能對海南島、廣東西部、廣西、越南北部等地造成嚴重衝擊，外圍環流也將明顯影響香港、澳門地區，未來這2至3天有相關行程的民眾務必特別注意。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，高海溫支持下，魔羯颱風快速增強已為強烈颱風，還有稍微增強的空間，未來24小時是巔峰狀態，有機會超越2014年雷馬遜，成為南海最強的颱風，預計明（6）日深夜登陸中國海南島，週六（9/7）下午左右登陸越南河內。
吳聖宇則說道，「在南海達到強烈颱風等級的狀況並不常見」，上一次已經要追溯到2014年同樣侵襲海南島的雷馬遜颱風，再前一次有印象的，可能是2006年的珍珠颱風，預估摩羯颱風有可能對海南島、廣東西部、廣西、越南北部等地造成嚴重衝擊，外圍環流也將明顯影響香港、澳門地區，未來這2至3天有相關行程的民眾務必特別注意。