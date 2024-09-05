柯文哲無保請回聲勢從谷底滿血回歸　網路風向大逆轉！北檢被罵翻

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲假帳案、京華城案後柯文哲的網路聲勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

▲柯文哲獲無保請回後，網路留言的主題分析。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

民眾黨主席柯文哲涉嫌在任內京華城案圖利威京集團，日前遭搜索、檢方並聲押，台北地院裁定無保請回，但高院發回更裁，北院今（5）日開庭審理。TPOC台灣議題研究中心分析網路聲量，柯文哲雖在假帳案鞠躬道歉、隔天又被搜索約談，聲勢遭重擊，但在台北地院無保請回後，柯文哲又滿血回歸。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年8月5日至今，網路輿情對「京華城案」與「民眾黨假帳風波」的網路數據資料。數據分析結果顯示，民眾黨假帳風波總計有兩個聲量高峰，分別是在8月12日柯文哲開記者會，親口承認多達1817萬元政治獻金遭漏報，單日創下超過5.3萬則聲量高峰，以及8月29日柯文哲再開記者會向「小草（指民眾黨支持者）」鞠躬道歉，並宣布請假3個月，單日創下超過4.6萬則聲量。至於京華城案，在8月底檢調針對京華城案展開搜索、約談行動後，吸引社會輿論高度關注，議題聲量也急起直追，在8月30日柯文哲以被告身份前往廉政署接受偵訊當天，單日聲量衝破4.5萬則，與民眾黨假帳風波的聲量「黃金交叉」。網路數據分析發現，柯文哲自8月30日開始因京華城案受到大量關注，平均每日的網路聲量多達4.5萬則，是民眾黨假帳風波的平均每日聲量的2.6倍，除了有新聞媒體、名嘴、網路側翼粉絲專頁大力抨擊柯文哲，讓相關議題聲量持續上攀，也讓柯文哲在假帳風波之後持續挨轟，處於輿論逆風狀態。不過TPOC說，到9月2日凌晨北院宣布柯文哲「無保請回」，一時之間柯陣營、小草們士氣大振，柯文哲更趁勢批評「這兩天承受極盡的壓迫跟凌虐」等語，大肆公開批評北檢，成為當日熱門話題，相關討論的單日聲量暴漲至6.3萬餘則，成功逆轉風向創下京華城案的聲量新高峰，宛如「滿血復活」。柯文哲則在長達70小時的檢辯對決並獲無保請回後，痛批檢方壓迫凌虐、編故事帶風向，TPOC進一步柯文哲批北檢後的網路輿情風向，根據網路數據分析結果，在與北檢相關的留言討論中，高達21.1％的聲量痛罵北檢是「垃圾」、15.8％聲量嘲諷「青鳥」崩潰、14.7％的聲量批評北院對外說明時誤指台北市都委會執秘邵琇珮「畏罪潛逃」搞烏龍、而認為北檢非常丟臉和認為北檢很噁心的聲量各有10.5％、9.8％的聲量認為檢調成政治追殺工具。TPOC結論，北檢為調查京華城案設置「端股」，由號稱「天下第一組」的忠組主任江貞諭率領團隊辦案，然而大動作搜索、約談之後，卻只換得柯文哲「無保請回」的初步結果，顯然檢方並未掌握讓柯文哲「一刀斃命」的情資，原本柯文哲因弊案爭議纏身，形象遭到重創，但如今網路風向上演大逆襲，柯文哲不僅重振小草們的士氣，北檢也被罵爆，倘若之後抗告結果不如預期，荒腔走板、荒唐至極的形象恐怕將會定型。