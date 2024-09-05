限5天！7-11防曬霜跳水「399→99」　全家冰棒、酷繽沙都買1送1

🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」在9月6日至9月8日限時3天發動，針對炎熱高溫，不少咖啡、飲品、防曬乳都有好康。買一送一商品多達9款，包括舒跑能量飲料平均15元、韓國潔白牙膏平均70元、泰國辣味魷魚平均20元，以及口碑超好的日本7PREMIUM蜜糖地瓜也祭出買一送一，平均單包由109元降至55元。
此外，還有比買一送一更破盤的商品，除了自白肌玻尿酸涼感防曬噴霧半價折幅195元之外，韓國Frudia共兩款防曬霜、防曬乳都祭出99元，比起原價399元，相當於下殺2.5折。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是9月4日至9月8日，買一送一商品共5款，平均特價來看，美祿穀物棒平均20元、曼陀珠水果口味11元、統一生機杏桃乾75元、濃卡力海苔鹽之花風味45元、盛香珍農草莓薄燒40元。
「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品最低5折起，9月6日至9月8日限時三天，FMC仙草飲平均15元、爆能能量飲料平均18元、百吉巧克力脆皮大雪糕平均15元、經典黑旋拿鐵酷繽沙平均33元、雙響泡鹽味豚骨湯麵平均18元。
🟡萊爾富
門市9月4日至9月8日推出「限時殺5日」優惠活動，本周DM共10款商品促銷，5折商品包括多喝水鹼性竹炭水平均10元、味味一品麻辣臭豆腐麵平均30元、漢堡QQ糖平均20元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」在9月6日至9月8日限時3天發動，針對炎熱高溫，不少咖啡、飲品、防曬乳都有好康。買一送一商品多達9款，包括舒跑能量飲料平均15元、韓國潔白牙膏平均70元、泰國辣味魷魚平均20元，以及口碑超好的日本7PREMIUM蜜糖地瓜也祭出買一送一，平均單包由109元降至55元。
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