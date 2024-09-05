限5天！7-11防曬霜跳水「399→99」　全家冰棒、酷繽沙都買1送1

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▲7-11「超值五六日」9月6日至9月8日限時3天登場。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是9月4日至9月8日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」自9月6日至9月8日限時三天。（圖／業者提供）

▲萊爾富9月4日至9月8日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」在9月6日至9月8日限時3天發動，針對炎熱高溫，不少咖啡、飲品、防曬乳都有好康。買一送一商品多達9款，包括舒跑能量飲料平均15元、韓國潔白牙膏平均70元、此外，還有比買一送一更破盤的商品，除了自白肌玻尿酸涼感防曬噴霧半價折幅195元之外，全家會員優惠是9月4日至9月8日，買一送一商品共5款，平均特價來看，美祿穀物棒平均20元、曼陀珠水果口味11元、「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品最低5折起，9月6日至9月8日限時三天，門市9月4日至9月8日推出「限時殺5日」優惠活動，本周DM共10款商品促銷，5折商品包括多喝水鹼性竹炭水平均10元、