柯文哲再開羈押庭！「小草」喊包圍北檢　警方：若違法依法究辦

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北院裁定無保請回昨日被高院撤銷，並發回台北地院更裁，今（5）日上午9時30分再召開羈押庭，柯文哲的支持者也再度號召於北檢外集結。對此，北市警局表示，已安排400警力部署，若若違法將依法究辦。中正一督察組長陳育健於北檢外受訪表示，有民眾在網路上號召包圍地檢跟地院，分局為保護機關安全、避免衝突發生，採取從嚴部署，若有違法行為將依法究辦。陳育健表示，目前動員警力400人，並設置指揮所；博愛路是禁止集會遊行禁制區，今日也針對博愛路周邊發出管制公告，若有民眾叫囂、試圖影響判決，將依《警察職權行使法》第27、28條驅離。陳育健指出，民眾在捷運小南門站旁邊設有合法集會現場，若有支持者會勸導他們到合法集會現場，反對者會儘速帶離，避免民眾意見不同發生衝突。