短報缺額惹議！佛光大學正副校長請辭　校方：認知落差非惡意違規

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文化大學、真理大學、佛光大學、大葉大學由於短報招生缺額，以致回流分發入學管道的名額不實，損及考生權益。佛光大學今（5）日表示，學校是因誤解教育法規，而對行政作業產生認知落差，目前校長何卓飛已向董事會請辭，副校長藍順德也已自行請辭離任，原任招生長王宏升調離現職。針對缺額回流爭議事件，佛光大學表示，學校因對教育法規的誤解，造成行政作業認知落差，並非惡意違規，當初為了因應少子化、配合系所招生人數調整，而從111學年起，對於學校辦學規模，進行調整、整併、停辦系所的招生人數參考依據，做為調整報核教育部學生的招生名額，即以未來調整學系的實際需求學生人數進行提報，以此思考最有適合於學生與學校的規模。佛光大學提到，就法論法，不談政策背景，學校在招生做法的不夠完善，造成教育部對於回報的誤解，昨日已有透過電子公文回應教育部，並且整理檢討報告書，「絕非外界傳言欺瞞教育部長官、佛光大學董事會高層長官，更無欺瞞大眾。」佛光大學表示，學校在程序上是基於校務發展，包括系所調整與學生員額寄存同步考量，安在今年提報較少的員額，以利符合明年之後的寄存減招，而且每年回流名額的決議都有經過與學系充分討論，並且經由學校招生委員會討論決議，「校內對於填報作業程序適用法規的認知落差，造成在該報核招生人數時與法規有違的狀況，並非刻意壓低分發入學回流之名額。」佛光大學強調，學校未來亦將強化各個階段填報作業的內控措施，協助審視作業情形的正確與完備，同時建置各個階段填報作業的複審與稽核等查核機制，藉由該等檢視程序維護各項作業的精確無誤。佛光大學表示，校長何卓飛負起行政責任已向董事會請辭，副校長藍順德同時負起招生決策之責自行請辭離任，原任招生事務處招生長王宏升調離現職。