一蘭拉麵廁所藏「祕密武器」！撕開公告驚見黏1包　全場狂讚貼心

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▲原PO去吃一蘭拉麵時，中途使用店內廁所，進門發現整面牆竟有多達12個捲筒衛生紙。（圖／翻攝自Threads）

▲一蘭拉麵吉富學社長希望，店內顧客不僅能享受一碗好吃的拉麵，在上洗手間時也能感受到一蘭獨有的待客之道，能夠無憂無慮、開開心心的使用廁所。（圖／取自一蘭拉麵臉書）

日本知名拉麵品牌「一蘭拉麵」在台灣設立3間分店，分別位在台北及台中，無時無刻都大排長龍，可見高人氣至今仍未退燒。而近日就有一名網友分享用餐體驗，他表示吃一蘭時使用店內廁所，發現除了牆面有設置多達12個捲筒衛生紙，緊急注意事項公告背面，還藏有「祕密武器」，讓3萬名網友全笑翻直呼：「一蘭的廁所比男朋友還貼心！」一名網友昨（4）日在Threads上發文，他表示去吃一蘭拉麵時，中途使用店內廁所，進門發現整面牆竟有多達12個捲筒衛生紙，一旁貼的緊急注意事項公告則寫道，，且每日最少1小時會進行1次確認及補充。內容還提到，雖然有絕對的信心不會發生衛生紙不夠的狀況，但一蘭的代表仍非常執著認為因此一蘭準備了「祕密武器」，若真的發生類似緊急狀況，就把公告撕下。下方更備註「僅供急用，請勿出於好奇撕下公告」、「請勿使用本張紙（公告）擦拭肌膚，以免受傷」。而有網友查看公告背面藏的祕密武器，，就怕客人急著上廁所時陷入絕望。對此，不少人忍不住笑喊，「一蘭的廁所比男朋友還貼心」、「有故事的一張公告」、還有網友分享，他在日本大阪的一蘭廁所內，看到的是捲筒衛生紙是以12星座分類，「邊上廁所邊觀察哪個星座比較多人用。」事實上，一蘭拉麵自2009年就開始推動廁所貼心服務，目前高達9成日本國內加海外店舖，都在廁所設置多個衛生紙筒座，其餘沒跟進的店鋪大多都是在百貨公司內，廁所位在樓層公共區域。這份堅持，其實是來自一蘭拉麵社長吉富學的用心。一蘭拉麵曾表示，吉富學社長希望店內顧客不僅能享受一碗好吃的拉麵，在上洗手間時也能感受到一蘭獨有的待客之道，能夠無憂無慮、開開心心的使用廁所。而緊急注意事項公告背後藏的衛生紙，也是出於吉富學社長的點子，希望發現的顧客能會心一笑，或是能真的得到幫助。自2016年10月起，一蘭總部旗艦店就開始設置「祕密武器」，接著9成分店也跟著引進，時不時就會引起一波話題。