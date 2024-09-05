國賓危老重建案　陳其邁：站在市民公共安全角度全力把關

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▲國賓飯店重建案與其左右兩側夢萊茵、凱悅兩棟大樓住戶之間，彼此發生景觀衝突而引起爭議。(圖／議員邱于軒辦公室提供)

關於高雄國賓飯店週邊部分住戶今（5）日前往高市府陳情國賓飯店申請危老重建容積獎勵一事。市長陳其邁除再次重申市府立場會嚴格把關也表示，國賓飯店除了危老的改建申請之外，還必須經過包括都市設計審議、環境影響評估以及交通衝擊評估等各項的事項。高市府也會站在市民公共安全的角度，全力的來把關。工務局強調，該案依據「危老條例」規定，申請建物危老重建初評，程序及標準為全國一致，都是由申請人委託經內政部認可委託之32間專業機構，進行危老建築耐震初評，再經由專業機構進行審查，依危老條例給予的奬勵容積，並無創設其他容積獎勵項目。高雄國賓飯店國賓飯店所在基地土地使用分區為商五，法定容積率是840%，再加上2022年取得的危老重建容積獎勵36%，實設容積達1142.4%。高市府今天召開環評審查會，對此，當地住戶代表們會同議員在市府前呼口號要求「停止環評！」住戶們將籌組委員會在議會監督下重啟危老評估，並委請第三方專業機構嚴加檢視。議員陳麗娜、邱于軒質疑評估報告書「內文不一致、有瑕疵」。住戶代表、律師簡凱倫說，國賓危老報告與真實性明顯有疑慮，能否拿到容積獎勵是一大問題，凸顯危老條例是惡法，開啟全台浮濫發放；2008年政府放寬危老認定，B級從原本R值60分降低為45分，一棟又一棟大樓蓋起來，外部環境的衝擊豈能由全民承擔。工務局表示，此案源於國賓與其左右兩側夢萊茵、凱悅兩棟大樓住戶之間，彼此發生景觀衝突而引起爭議；住戶陳情國賓改建後將造成景觀遮蔽，但這兩側大樓的容積換算為高達2050.7%及1702%，遠比國賓改建申請的1142%還高。至於，國賓飯店兩次初評報告危險度總分差異，工務局指出，國賓飯店於109年9月係針對建物公共安全申報所作的耐震初評申報風險值，與111年危老重建申請所作的耐震能力初評報告不同，後者初評報告由結構技師考量整體建築物高低樓層不同結構系統進行計算評估，並經台北市結構工程工業技師公會審查，確認評估方法符合學理，查核完成。工務局強調，該案尚未完成申請建築執照程序，後續仍會透過都市設計審議、交通影響、環境影響評估、結構審查及建造執照等審查程序，嚴格把關危老重建計畫，維護全體市民權益。工務局也說，高雄國賓依危老條例改建，容積係由其商五840%，加上36%危老重建容積獎勵。其獎勵沒有達到危老改建獎勵40%上限，反觀台北國賓同樣依據危老條例，經過一樣的審查程序，獲得容積獎勵則是達40%上限，比起高雄國賓還高。工務局指出，事實上六都建物容積率超過1000%者，比比皆是，尤其台北市、高雄市城市發展較早，有許多民國82年實施容積管制前申請之各項建案，譬如台北市新光摩天大樓、台北101金融中心大樓、圓山帝寶，容積獎勵等更高達近200%。