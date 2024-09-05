攜手日本豐田通商　貿協率台塑、永光化學組訪問團前進非洲

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非洲近年經濟蓬勃發展，其人口結構為全球最年輕，人口數預估在2050年將成長至25億，具消費潛力，但台廠過往難打入。對此，外貿協會8月31日率領「2024非洲旗艦訪問團」前往非洲各國，台塑公司、永光化學、富強鑫、詮達化學等台灣企業也共同出席參訪。非洲近年經濟蓬勃發展，其人口結構為全球最年輕，人口數預估在2050年將成長至25億，具消費潛力，世界主要國家近年來也都積極投入經營，為全球供應鏈布局的下一波重點地區，不過非洲幅員遼闊，距離遙遠，我國企業以往不甚重視，業者前進非洲勢單力薄，單打獨鬥十分辛苦。另一方面，豐田通商在非洲經營超過百年，除汽車相關業務之外，更在併購專營非洲貿易的法國CFAO集團後，從與非洲人民共同成長的長遠角度努力開拓市場，事業範圍遍及能源、交通運輸、基礎建設、醫衛、消費用品，目前在非洲54國設有174家公司，從業人員高達2.3萬人，是所有日本商社經營非洲最深入也最成功者。因此，貿協董事長黃志芳今年5月造訪豐田通商東京總部，提出期盼在非洲共同合作，獲得豐田通商高層欣然同意。本次非洲訪問團特別獲得日本豐田通商大力支持，除協助聯繫非洲相關重要企業外，台灣豐田通更由總經理Hata Issei親自率同仁全程陪同。外貿協會為協助業者持續掌握非洲市場商機，將於21日辦理非洲尼羅河流域貿易訪問團，11月將邀請買主於「非洲商機日」來台採購，明（2025）年持續規畫多項非洲拓銷活動，農曆年後即將出團前往北非埃及等國探索新商機，歡迎有興趣的業者持續關注貿協辦理之各項活動。