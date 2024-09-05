柯文哲無保請回遭撤銷　BBC關注台灣第三勢力是否會消失

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率弊案，5日至台北地院重開羈押庭，暫時回復到無保請回前的聲押狀態，帶回北院候審室等待下午2時正式開羈押庭。對於柯文哲無保請回遭撤銷、羈押庭重開，有外媒持續跟進，關心這是否意味著台灣第三勢力將消失。根據《BBC》報導，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教葉耀元受訪時直言，柯文哲雖然政治生命走到尾聲，但第三勢力並不會因此消失，民眾黨現有的8名立委跟黨不跟人，接下來要看民眾黨誰主政，而這個人是否有能力重組黨內士氣，才能判斷民眾黨生死。即便民眾黨走不下去，也要等到2028年立委及總統大選之後才會完全泡沫化。全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）也告訴《BBC》，雖然民眾黨領導層正面臨「心口不一」的指控，讓支持者感到沮喪，但他認為民眾黨不太可能就此泡沫化，畢竟柯文哲先前曾在台灣政壇中掀起浪潮，仍有死忠支持者存在，目前最大的問題是，該黨能否重建支持群體，並將其轉化為2028年總統大選的支持力量，不過柯若消失在政治舞台上，該黨未來選戰也會更加艱困。馬志昂進一步指出，正所謂「權力使人腐化」，回顧民進黨的歷史，該黨長期以來被視為反體制的政黨，現在成了執政黨，也就成為體制的一部分，第三政黨的存在，成為持續挑戰政治現狀的重要工具，即使這些政黨及其理念，最終被兩大主要政黨吸收，仍會有下一個挑戰者出現。報導也提到，隨著柯文哲和民眾黨陷入風波，也引發了台灣輿論對於「第三勢力」或「多黨制」消逝的憂慮，對於多黨政治是否必然優於兩黨政治，東海大學政治系主任張峻豪教授告訴《BBC》，並非絕對，各國需求、政治演化進程都不同，比如在多元且意識形態分歧的社會，自然就比較適合多黨制，但在一個左右以及統獨兩個意識形態版圖清楚對立、分庭抗禮的社會，兩黨制是比較合適的。