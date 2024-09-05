賈永婕任101董座挨轟！「驚人資歷」曝光　胡采蘋讚：她不是花瓶

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▲賈永婕（右）在媒體茶會上說自己會負責時尚美麗，總經理朱麗文（左）負責專業問題，讓酸民砲轟她是「花瓶」。（圖／資料照）

▲賈永婕人生閱歷豐富，今年也以貴賓身分受邀出席總統520就職大典。（圖／賈永婕臉書）

50歲女星賈永婕接下101董座職務，在前（3）日和總經理朱麗文一起到101報到，正式上任，吸引大批媒體到場拍攝。賈永婕受訪時也開玩笑說，自己和朱麗文以後各司其職，她負責時尚美麗，朱麗文負責專業精準，雖是玩笑話，但卻惹怒不少人，更有民眾轟賈永婕是「花瓶」，憑什麼擔任101董座。對此，財經網美胡采蘋就特地發文介紹賈永婕的種種資歷，直呼「賈永婕並不是花瓶啊！」胡采蘋昨日在臉書發文，跟大家介紹賈永婕的詳細資歷：「她以前是做主播和節目主持人出身，旅遊節目的外景主持人她也要去，壓力應該滿大的，現場應變、天氣變化、拍攝的景點企劃、商家聯絡、路線和當場的氣氛熱不熱，各種事情都要處理。」胡采蘋也提到賈永婕的夫家以前做過百貨業，還曾跟法國春天百貨合資開創「明德春天」，一度算是台灣很潮的購物地點，包括信義區紅極一時的「紐約‧紐約展覽購物中心」，也是賈永婕夫家開的，因此在百貨業這塊產業，賈永婕的夫家都有人脈和資源。此外，賈永婕婚後也和台灣知名設計師黃淑琦開設婚紗店CH Wedding，胡采蘋說：「我對賈永婕有好感就是因為她跟黃淑琦合開CH Wedding，我覺得她好有眼光，跟我喜歡同樣的設計師，黃淑琦過世時我超震驚，不敢相信這麼有才華的人這麼早走。CH Wedding現在還在經營，並沒有因為黃淑琦離開就結束。賈永婕只是因為結婚而回歸家庭，但是她的活躍時期事業是很優秀的，我不太覺得101董事長對她來說有很難」。胡采蘋一番分析力挺賈永婕，認為她並不是所謂的「花瓶」，大家看了也紛紛認同留言，「能跟一個團隊各自逃出惡魔島、接力完成泳渡英吉利海峽的，執行力、意志力、團隊合作能力跟體能都不用擔心」、「沒有因回歸家庭而停下腳步的女神」、「賈董的歷練完整」、「同意，我其實也蠻欣賞她的」、「疫情期間對賈永婕刮目相看，能力讓人放心，很期待她未來的發展」。而賈永婕先前受訪時也回應，自己上任後，最想跟韓國男神玄彬合作，更透露101接下來不只會和現代百貨交流，也會和樂天集團接洽，推廣台灣的計畫滿滿，可看出賈永婕非常勇於接受挑戰，且樂在其中。