打造經濟日不落國！行政院推「五大信賴產業」壯大科技與經濟

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行政院會今（5）日通過國發會提出的「五大信賴產業推動方案」，透過發展半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大產業，目標要將打造台灣成為全球民主科技陣營中不可或缺且受信賴的夥伴，也將透過創新驅動，帶動百工百業發展，更要強化國家安全及韌性，讓台灣成為經濟日不落國。就「五大信賴產業推動方案」，行政院長卓榮泰表示，這是總統賴清德所提出的國政願景，具有高度戰略意義，不僅強化台灣在全球供應鏈的關鍵地位，有利我國與民主陣營緊密連結，更有助於促進各行各業的競爭力、創造高薪就業，以及提升國家整體的安全與韌性。國發會則說明，在半導體產業方面，該方案除將持續強化國內IC設計研發能量，打造先進半導體研發試量產基地，並致力協助廠商發展先進製程與封裝，穩固國內領先地位，也將積極發展半導體材料及設備，目標是打造我國成為全球半導體全供應鏈中主導者，預計至2028年新增產值新台幣2.6兆元。在人工智慧方面，國發會說，考量台灣在硬體面已具基礎，未來重點將在AI智慧應用高值化發展，數位發展部已結合國發基金成立新台幣100億元的基金，專案投資AI數位產業。此外，政府亦將積極透過新建智慧節能資料中心，爭取國際合作等擴大算力及引進低耗能方案，提升我國在全球AI的影響力。在軍工產業方面，國發會提到，除延續推動國機國造及國艦國造自主能量外，因應未來無人機軍事與商用發展需求，該方案將積極利用內需市場與補強技術缺口等方式，打造無人機供應鏈，預計至2028年無人機產值能成長10倍，達新台幣300億元。在安控產業方面，國發會指出，除將積極協助國內安控產業發展可信賴的安控產品與解決方案外，並將積極發展資安，藉由掌握前瞻技術，並導入半導體、軍工等核心產業，以強化產業資安韌性，讓台灣成為全球可信賴的安控與資安大國。國發會說，在次世代通訊產業方面，主要目標是強化我國未來全域的通訊網路韌性，因此，除因應未來6G發展，布局6G關鍵自主技術外，並將整合地面與衛星網路，發展各項應用場域與解決方案，預計創造衛星通訊整合應用服務產值達新台幣300億元。該方案將由國發會、經濟部、數發部、國科會等相關單位共同推動，後續國發會亦將定期掌握進度，進行橫向聯繫與整合，以發揮政策綜效，壯大台灣科技與經濟。