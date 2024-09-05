摩羯颱風將成登陸中國最強颱！香港擬發8號風球　華南如臨大敵

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「摩羯」颱風於今（5日）上午增強為強烈颱風，颱風眼清晰可見，雲系幾乎涵蓋整個南海，成為南海史上少見的強烈颱風，路徑預報顯示可能直撲中國雷州半島，對廣東、海南島一帶構成嚴重威脅，更可能成為10年來登陸中國最強颱風。香港天文台稍早已發出提醒，預估下午將會發布8號風球。摩羯颱風在今早增強為強烈颱風，日本氣象廳也罕見給予在南海的魔羯颱風「猛烈」評級，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，在南海達到強烈颱風等級的狀況並不常見，上一次似乎已經要追溯到2014年同樣侵襲海南島的雷馬遜颱風，再前一次有印象可能是2006年的珍珠颱風。吳聖宇指出，預估這個摩羯颱風有可能對海南島、廣東西部、廣西、越南北部等地造成嚴重衝擊，外圍環流也將明顯影響港澳地區，未來這2-3天要去這些地方的朋友務必要多加注意。中國中央氣象台則預估，「摩羯」在登陸前中心風速有機會增強到每秒62公尺，相當於17級風以上，將達中國熱帶氣旋等級最強的「超強颱風」級別，可能成為自2014年7月重創海南、雷州半島一帶的「雷馬遜」颱風以來，登陸中國的最強颱風。香港天文台今早（5日）則表示，摩羯颱風烈風區會在今日稍後靠近珠江口，香港多數地區的風力會進一步增強，天氣轉壞，香港天文台會考慮在今日下午4時至7時之間改發8號風球。