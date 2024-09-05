大谷翔平9月還沒開轟！面對老東家4打數掛零　道奇1：10慘敗天使

大谷翔平9月還沒開轟！洛杉磯道奇日籍球大谷翔平，今（5）日迎接和老東家洛杉磯天使的第2戰，不過單場4打數全都掛零，其中包含1次三振，進入9月後的5場比賽都還沒開轟。本場天使派出的4勝12敗先發Griffin Canning，對道奇展現意外壓制力，主投前6.2局僅被敲4支安打，失掉1分，並送出7次三振。另外，天使打線也迎來大爆發，面對道奇先發Bobby Miller，前5局敲出5安，但包含3發全壘打，早早將比數拉開，最終以10：1擊敗道奇。
大谷4打數掛零 9月還沒開轟
1、3局上的前2個打席，大谷翔平面對Griffin Canning，選擇積極出棒，最終都擊成高飛球遭到接殺。6局上的第3次交手，雙方纏鬥到2好2壞後，Griffin Canning丟出1顆相當低角度的87.8英里滑球，誘騙到大谷翔平出棒，揮空形成三振，最後在8局上的打席，大谷翔平也同樣擊出高飛球後遭到接殺。
大谷翔平本場總共4打數沒有安打，其中吞下1次三振，賽後打擊率來到2成90，目前進入9月後的5場比賽都還沒開轟，距離完成「50轟、50盜」所剩的時間也逐漸縮短。
MVP打線遭封鎖 天使單場敲3轟
本場比賽可以說是天使一面倒的大勝利，先發Griffin Canning繳出6.2局無失分好投，完美壓制道奇的「MVP打線」。在打線部分，首局就展開猛攻，先是安打串連攻下2分後，Mickey Moniak炸裂三分砲，一瞬間將比分拉開到5：0領先。
後續Niko Kavadas、Taylor Ward又分別在2局、5局敲出全壘打，一步步將比分拉開。雖然道奇在7局上靠著安打攻回1分，天使立刻在8局下發動安打攻勢，單局灌入3分，提前宣布比賽結束。最終，天使就以10：1擊潰道奇，大谷翔平和老東家的系列戰，目前戰成1：1平手。
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1、3局上的前2個打席，大谷翔平面對Griffin Canning，選擇積極出棒，最終都擊成高飛球遭到接殺。6局上的第3次交手，雙方纏鬥到2好2壞後，Griffin Canning丟出1顆相當低角度的87.8英里滑球，誘騙到大谷翔平出棒，揮空形成三振，最後在8局上的打席，大谷翔平也同樣擊出高飛球後遭到接殺。
大谷翔平本場總共4打數沒有安打，其中吞下1次三振，賽後打擊率來到2成90，目前進入9月後的5場比賽都還沒開轟，距離完成「50轟、50盜」所剩的時間也逐漸縮短。
MVP打線遭封鎖 天使單場敲3轟
本場比賽可以說是天使一面倒的大勝利，先發Griffin Canning繳出6.2局無失分好投，完美壓制道奇的「MVP打線」。在打線部分，首局就展開猛攻，先是安打串連攻下2分後，Mickey Moniak炸裂三分砲，一瞬間將比分拉開到5：0領先。
後續Niko Kavadas、Taylor Ward又分別在2局、5局敲出全壘打，一步步將比分拉開。雖然道奇在7局上靠著安打攻回1分，天使立刻在8局下發動安打攻勢，單局灌入3分，提前宣布比賽結束。最終，天使就以10：1擊潰道奇，大谷翔平和老東家的系列戰，目前戰成1：1平手。