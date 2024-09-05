大谷翔平9月還沒開轟！面對老東家4打數掛零　道奇1：10慘敗天使

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇日籍球大谷翔平，本場4打數沒有安打，其中吞下1次三振，賽後打擊率來到2成90。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平9月還沒開轟！本場天使派出的4勝12敗先發Griffin Canning，對道奇展現意外壓制力，主投前6.2局僅被敲4支安打，失掉1分，並送出7次三振。另外，天使打線也迎來大爆發，面對道奇先發Bobby Miller，前5局敲出5安，但包含3發全壘打，早早將比數拉開，最終以10：1擊敗道奇。1、3局上的前2個打席，大谷翔平面對Griffin Canning，選擇積極出棒，最終都擊成高飛球遭到接殺。6局上的第3次交手，雙方纏鬥到2好2壞後，Griffin Canning丟出1顆相當低角度的87.8英里滑球，誘騙到大谷翔平出棒，揮空形成三振，最後在8局上的打席，大谷翔平也同樣擊出高飛球後遭到接殺。本場比賽可以說是天使一面倒的大勝利，先發Griffin Canning繳出6.2局無失分好投，完美壓制道奇的「MVP打線」。最終，天使就以10：1擊潰道奇，大谷翔平和老東家的系列戰，目前戰成1：1平手。