名家論壇》賈程年／國民黨該對柯文哲硬起來

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先是政治獻金作假帳，再來京華城容積弊案，民眾黨主席柯文哲深陷貪污風暴中，每日一開記者會始終無法交代清楚，愈講漏洞愈多，而民眾黨從上到下選擇力挺柯文哲，就是跟柯文哲綁在一起，一旦柯翻車、黨也無存；民眾黨或許沒有別的選擇，畢竟就是一人政黨，那同為在野黨的國民黨呢？民進黨全黨的態度非常清楚，就是「打柯」，批評他藉由總統大選中飽私囊，左手轉右手，質疑他與沈慶京之間有不當的利益，協助京華城取得840%的容積，是圖利財團。目標清楚、立場明確，就是要殲滅柯文哲、接收白營支持者，用的是外界最痛恨的貪污舞弊，且由檢廉出手，更能彰顯政府中立性。那國民黨呢？國民黨的立場是甚麼？這一周多來，我們看到的是，莫衷一是、曖昧不明。民眾黨政治獻金爆發作帳問題，第一時間國民黨主席朱立倫送暖，希望柯文哲平安度過。結果被柯潑了一盆冷水，回嗆國民黨沒有誠實申報政治獻金，怎麼可能只報2億。國民黨發言人竟還回，對於民眾黨的黨內爭議，只盼順利度過，給予祝福。讓不少國民黨支持者傻眼，不滿黨中央對柯毫無批判。要知道，總統大選藍白不合後，國民黨的支持者對柯文哲是有怨懟的，不只是整個過程中柯文哲對侯友宜一路的無理及輕蔑，而更是在簽了六點協議後還可以反悔不認。姑且不論藍白合作是否就能贏得大選，光是談政治人物的誠信與決策，柯文哲就是完全失格。如今，柯文哲深陷貪污風暴，這無關乎政治光譜立場，而是是非對錯，該批判就批判，該質疑就質疑，更何況其中有涉及明顯違失，作為政黨領導人不該被究責嗎？有國民黨人怕罵柯之後對國會藍白合不利，那更是倒果為因、是非不分。國會合作是靠理念及價值，不是靠柯文哲。如果只是因為不挺柯，或是柯文哲不在了，就無法在法案上合作，那就更加證明民眾黨只是一人政黨，毫無是非、蠻不講理。也有人擔心檢廉辦完柯文哲後，會不會就輪到國民黨，說是脣亡齒寒，所以不敢動輒批評，這更是多慮。如果國民黨不敢在貪腐事件上大聲疾呼，那只會讓外人看輕，到最後柯文哲若遭起訴或判刑，藍營也得不到便宜，甚至把藍白看成一體，反招致負面評價。即便柯文哲一再辯解，但京華城一案實屬圖利，國民黨的郝龍斌市長都堅持不放容積，為市民把關；那為何對大放容積的柯文哲不敢批評呢？到昨天朱立倫仍在聲援柯，強調司法標準不能變來變去，沒有足夠證據硬要辦，就是政治清算。朱立倫當然可以批判檢方辦案草率，但應該跟柯切開來看，柯在市長任內通過840%京華城容積，這點無庸置疑。針對外界提出諸多疑點，以及質疑他與財團關係密切的問題，柯文哲沒有一項能夠說服外界的說法，國民黨難道沒有一點疑慮？就事論事，柯文哲之前批評國民黨五大弊案的時候，想的是自己政治利益、傷的是國民黨，到頭來有看到柯文哲向國民黨表達歉意或悔意嗎？從來沒有！「沒有立場就是最差的表態」。國民黨想東想西，不敢批判，在京華城案上自失立場不說，也很難爭取對白營失望的民眾，更不用講在此案中找回過去清廉執政、市民第一的形象。民進黨辦弊案，意圖豎立肅貪廉政的形象，民代痛打柯，意圖拉回過往的支持者。民眾黨捍衛柯文哲，不顧一切瞎挺到底，抓住了小草，但賭上了黨運，全黨前途命懸一線。國民黨呢？在這次京華城案上，得到了什麼？又失去了什麼？●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com