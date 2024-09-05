柯文哲若遭羈押禁見開除黨籍？民眾黨：全黨團結支持主席捍衛清白

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北院裁定無保請回昨日被高院撤銷，並發回台北地院更裁，今（5）日上午9時30分再度召開羈押庭。針對若柯文哲遭羈押禁見，是否會被開除黨籍？民眾黨中評會主委李偉華表示，現在沒有存在這個問題，目前全黨團結支持柯文哲捍衛清白。民眾黨中央黨部上午10點舉行「全黨齊心 捍衛清白」記者會，民眾黨立委黃國昌、張啟楷、林國成、市議員黃瀞瑩、民眾黨秘書長周榆修與李偉華都出席。記者會一開始，民眾黨發言人李頂立宣讀民眾黨的聲明，包括民眾黨上下團結一心，全黨齊心捍衛柯文哲清白、黨業務不停擺，會在各自崗位上認真工作，為台灣繼續服務，也呼籲「小草」繼續認真工作、正常生活。媒體詢問若柯文哲遭羈押禁見，是否會被開除黨籍？誰將會代理主席？李偉華表示，現在沒有存在這個問題，目前全黨團結支持柯文哲捍衛清白。黃國昌也表示，柯文哲主席目前為請假階段，現在沒有存在代理黨主席的問題。針對國民黨台北市議員鍾小平指稱，柯文哲以選舉補助款購買商辦之金流和京華城案有關聯，黃國昌嚴正抗議，鍾小平所提出的質疑和「潑糞依據」在哪裡，鍾小平不負責地說爆料內容來源是「引述媒體報導」，黃國昌也反問鍾小平，究竟是哪個媒體所報導?