文泰一性犯罪事件後悄悄出沒！偷關2平台　500萬粉絲落淚超心寒

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文泰一悄悄將擁有近500萬粉的IG帳號轉成私人，個人官方YouTube頻道中的唱歌影片也清空，小動作不斷但又不出來道歉、解釋的態度讓民眾忍不住痛罵。（圖／mo.on_air IG、탤문 YouTube）

▲文泰一早前就被拍到即使腿受傷也要去夜店嗨、牽女友逛大街等緋聞，不過因未觸法，公司也都冷處理。（圖／活體複讀機 微博）

▲文泰一涉嫌性犯罪，波及隊友，成員以及NCT官方都已經退追他。（圖／mo.on_air IG）

韓國大型男團NCT的前成員文泰一，於上月28日捲入性犯罪爭議，遭到經紀公司SM娛樂退團，事發至今（5）日已第9天，文泰一卻始終神隱，不過有人意外發現他悄悄將IG帳號轉為私人，官方YouTube上的影片也全數刪除，但卻始終沒向粉絲解釋、說明的行為，令粉絲們相當心碎。身為團體中最年長成員的文泰一，一直是走「老實人」路線，雖然人氣不高，但平淡溫和的形象深入外界心中。性犯罪事件爆發超過一週的時間，始終未曾表態的文泰一卻悄悄將擁有近500萬粉的IG帳號轉成私人，已無法瀏覽版面上的文章。此外，個人官方YouTube頻道中的唱歌影片也清空。文泰一小動作不斷，但又不出來道歉、解釋的態度，讓民眾忍不住痛罵：「知道你是爛人，但沒想到沒良心成這樣」、「全都鎖起來全都清空，是真準備走璀璨監獄路嗎？」、「粉絲好可憐，等了這麼多天就等到清空帳號、鎖私人帳號的消息。」文泰一性犯罪事件於上月28無預警被SM娛樂公開，韓國警方則表示早在6月就已立案調查，長達兩個月的時間，文泰一都像沒事人一樣持續演藝活動，8月初時跟著團體展開粉絲見面會時，甚至厚著臉皮向粉絲約定：「永遠在一起！」出事兩個月卻還能登台表演，讓民眾忍不住猜想SM娛樂是不是本想掩蓋此事。SM娛樂見此也在第一時間澄清，表示公司方也是8月中旬才得知此事。不只公司急著撇清關係，NCT的其他成員們也怕掃到颱風尾，在公告發出當天就急忙退追文泰一，深怕被粉絲誤解成「同類」。早前文泰一就被拍到過牽女友逛大街、負傷也要去夜店嗨等桃色傳聞，不過只要未曾觸法，SM娛樂也一直保持冷處理的態度，但此次性犯罪事件，團員第一時間切割外，連公司也光速撇清關係，足見事件相當嚴重。