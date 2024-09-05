雲品酒店宣布「週休三日」！晶華酒店不跟進：以優化服務品質為先

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▲晶華酒店集團人資長李靖文提到，集團旗下飯店暫不會跟進「週休三日」，圖為台北晶華酒店客房。（圖／台北晶華酒店提供）

▲小鹿文娛在全台有多家平價旅館，旗下更有「FAWN HOTEL」旅店，插旗日本大阪市中心。（圖／小鹿文娛提供）

▲漢來美食旗下有10幾個餐飲品牌，最知名的就是吃到飽餐廳「漢來海港餐廳」。（圖／漢來美食提供）

雲品國際宣布於2024年9月1日起，成為台灣第一個推行週休三日制度的觀光產業公司，此項創舉將在未來六個月內於日月潭雲品溫泉酒店試行，並根據結果進行評估，以決定是否長期推行。晶華酒店集團人資長李靖文則認為短時間內恐怕無法跟進雲品酒店此創舉，並表示員工福址的考量不是只有休假更多天的議題，而是有無足夠同仁ㄧ起努力優化服務品質。台灣連鎖平價旅宿業者「小鹿文娛」則認為，像雲品酒店這樣「相對勞力密集」高檔飯店，可能因為引進AI降低人力負擔，而相較小型旅宿會更容易實施週休三日。雲品國際認為，週休三日制度不僅能提升員工的工作滿意度，還能提高整體工作效率和創造力，且週休三日政策已在雲品溫泉酒店全面推行，酒店開始針對新的工作制度進行內部培訓與人力排班調整。部分部門和職務已經可以做到週休三日的排班，目前還無法排班週休三日的部門則獲得額外加班薪資的補貼。晶華酒店集團人資長李靖文提到，在之前前往日本的考察當中，發現日本是沒有「週休三日」議題的，她說：「員工福址的考量是多元。不是只有休假更多天的議題。有無足夠同仁ㄧ起努力優化服務品質會是我們共同關注的重點。在工作設計與效率無法更有效提升前提下，大家更關注有無同仁一起完成工作任務。」連鎖平價旅宿業者「小鹿文娛」宋怡明則是肯定雲品國際此創舉，認為在營運基底完好的飯店上肯定是個會加分的調整方向，但是調整上卻有難度，沒有一定規模的旅館很難搭配此措施。宋怡明提到，現在的飯店有很多的智能輔助軟硬體可以使用，旅客入住飯店時可以搭配智能櫃檯協助客人辦理入住來減少櫃檯人力、在房間內有智能管家可以減少房務人力、在客房服務上也可以搭配機器人取代些許人力等，且近幾年來政府在這方面都有鼓勵性補助，但是推廣不順，原因很多。首先是餐旅大環境本身缺工，小旅館都已補不齊人，遑論有經費去購入新設備。而雖然政府鼓勵，但是業者能否培訓出人才去操作AI系統又是個問題。他也提到：「這些軟硬體都是需要初期投入相當的預算，雖然長久下來的攤提也比請人划算，但是經營相對困難的小旅館卻是一個阻礙，且旅宿業中，不是每個部門人力都能用智能、無人硬體替代。」因此，宋怡明也提到，像雲品溫泉酒店這樣「相對勞力密集」的高檔飯店，的確相較小型旅宿來說，會更容易實施週休三日。至於餐飲集團部分，漢來美食吳若寧副總則提到，漢來美食目前還是會依照勞基法執行員工的上班時數，「我們是餐飲業，與旅宿業不太一樣，必須服務的客人更廣泛、頻次也更高。」她也聲明，「對於員工福利及照顧，我們有不同的方式，譬如增建員工宿舍（中、北部）、改建員工休息區、補助員工旅遊經費等，這些都在每年調整和改進的工作項目中。」而事實上，漢來美食在餐廳（前、後場）員工的空班津貼早已行之有年，對於員工也是額外的一筆薪資福利。因為空班時間屬「休息時間」，雇主須讓員工好好休息、不需上班，因為這段時間不計薪，如果發津貼則算是額外給員工的獎勵。吳若寧再次強調，工作對於很多人來說，不僅是賺取金錢，也是獲得成就感和維繫社交的必須管道，因此，我們覺得除了放假，還有更多的方式可以讓員工獲得成就感和滿足，我們也在空班時間安排教育訓練及其他休閒課程（化妝、手作、語言、健身等）提供員工不同的進修和學習機會。