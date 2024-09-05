大谷翔平前東家超暖心！大螢幕介紹藏彩蛋　逗趣寫「天使前員工」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平轉戰道奇後，首度重返天使主場，球場巨型螢幕上顯示「Welcome Back SHOHEI OHTANI」，受到前東家球迷熱情歡迎。（圖／取自X）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，出賽面對前東家洛杉磯天使，獲得球迷熱烈歡迎，敲安上壘後更是全場響起掌聲，場面相當感人。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平前東家超暖心！洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，昨（4）日首度在正式的例行賽中，回到前東家洛杉磯天使隊主場出賽，不論是首次登板、敲安，都受到球迷熱烈歡呼回應，甚至是起立鼓掌。根據日本媒體《日本體育》報導指出，有趣的是，在大谷翔平後續的幾個打席，介紹內容也隨之變化。其中包含，在實際回到天使球場前，大谷翔平接受訪問時就曾表示：「這是我迄今為止度過時間最長的球場，所以這對我來說很特別，能在球迷面前比賽對我來說也很特別，我想盡我所能打出好表現。」該場比賽中，大谷翔平總共4打數敲出1支三壘安打，貢獻1分打點，終場幫助道奇以6：2擊敗天使。