大谷翔平前東家超暖心！大螢幕介紹藏彩蛋　逗趣寫「天使前員工」

大谷翔平前東家超暖心！洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，昨（4）日首度在正式的例行賽中，回到前東家洛杉磯天使隊主場出賽，不論是首次登板、敲安，都受到球迷熱烈歡呼回應，甚至是起立鼓掌。天使球場除了在開場前，秀出大谷翔平身穿天使隊球衣的照片，打者打擊時的個人介紹，也暗藏了許多小彩蛋，更逗趣稱呼大谷翔平是「天使前員工」，在網路上受到不少網友、球迷熱議。
大螢幕藏大谷彩蛋 介紹愛犬和最愛電影
根據日本媒體《日本體育》報導指出，在道奇昨（4）日出戰天使的比賽中，往常只會秀出打者的打擊數據、單場打擊表現的球場大螢幕，卻在大谷翔平登場時，逗趣寫上了「天使前員工」（used to work here），讓球迷看了哭笑不得。有趣的是，在大谷翔平後續的幾個打席，介紹內容也隨之變化。
其中包含，指出大谷翔平養了一隻名為「彈額頭」的狗，是一種科克爾犬；還寫說大谷翔平喜歡在休息時間看電影，而他最喜歡的電影就是《豪情好傢伙》以及《衝鋒陷陣》，2部都是以美式足球為題材的電影。
在實際回到天使球場前，大谷翔平接受訪問時就曾表示：「這是我迄今為止度過時間最長的球場，所以這對我來說很特別，能在球迷面前比賽對我來說也很特別，我想盡我所能打出好表現。」該場比賽中，大谷翔平總共4打數敲出1支三壘安打，貢獻1分打點，終場幫助道奇以6：2擊敗天使。
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根據日本媒體《日本體育》報導指出，在道奇昨（4）日出戰天使的比賽中，往常只會秀出打者的打擊數據、單場打擊表現的球場大螢幕，卻在大谷翔平登場時，逗趣寫上了「天使前員工」（used to work here），讓球迷看了哭笑不得。有趣的是，在大谷翔平後續的幾個打席，介紹內容也隨之變化。
其中包含，指出大谷翔平養了一隻名為「彈額頭」的狗，是一種科克爾犬；還寫說大谷翔平喜歡在休息時間看電影，而他最喜歡的電影就是《豪情好傢伙》以及《衝鋒陷陣》，2部都是以美式足球為題材的電影。
在實際回到天使球場前，大谷翔平接受訪問時就曾表示：「這是我迄今為止度過時間最長的球場，所以這對我來說很特別，能在球迷面前比賽對我來說也很特別，我想盡我所能打出好表現。」該場比賽中，大谷翔平總共4打數敲出1支三壘安打，貢獻1分打點，終場幫助道奇以6：2擊敗天使。