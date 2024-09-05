銀行搶錢戰未歇！新台幣活儲年利率最高還有10%　定存也有2%以上

我是廣告 請繼續往下閱讀

銀行房貸滿水位，市場資金緊俏，銀行持續搶錢，陸續祭出新一波台幣高利存款專案，目前市場上活儲最高年息仍有10%，定存中長期年利率也還有2%以上。不過，由於各家起息點及存款上限規定不大相同，要存之前記得先了解，才能享有最大化利息回報。聯邦銀行New New Bank數位帳戶主打「台幣高利活儲」，廣受市場歡迎，至明年1月20日，首次開戶並完成「線上填寫財富管理KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額10萬元內台幣高利活儲年利率10%的優惠，開戶當月21日至次月20日；透過一卡通iPASS MONEY指定連結開戶，再享最高150元好康開戶禮。老朋友完成任一指定任務（信用卡滿額扣繳、推薦開戶、美金存款或貸款扣繳）也享活儲年利率最高3%優惠。另外，跨提跨轉每月還有各10次免手續費。樂天國際銀行則推出「6個月2%高利定存專案」，相較目前主要銀行新台幣定存6個月期年利率多在1.5%優惠，這次定存專案不限新、舊客戶均可享受此優惠。自即日起至今年9月30日止，每單筆定存最低起存金額1萬元、上限為300萬元，無存款筆數的限制。不僅如此，樂天銀行表示，只要成功推薦一位好友開戶並請好友於指定期間以行動支付連結樂天帳戶完成任一筆消費，推薦人可獲得樂天好友推薦禮500元現金，推薦獎金無上限，邀請越多，獎勵越多！新戶也有500元獎金，優惠只到今年9月底！此外，每月使用悠遊付、街口支付、拍錢包，全支付等支付工具綁定樂天國際銀行帳戶消費達5次，即可享受每月1.5%的優利活儲利率，且存款額度無上限，讓您月月領好息。王道銀行也推出9個月年利率1.99%的新台幣高利定存專案，所有客戶皆可參與，單筆起存金額為新台幣2萬元，單筆最高上限為新台幣300萬元，活動期間每人最多可存99筆，線上或臨櫃皆可申辦。另外，王道銀行也提供新台幣階梯活儲最高年利率2.1%優惠，所有客戶只要自他行轉入或匯入單筆新台幣5萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶，不論新舊資金，該帳戶自次一營業日起算6個月內皆可享新台幣階梯活儲優惠利率，活儲帳戶日終餘額新台幣20萬元以內享優惠年利率2.1%，新台幣20萬元至50萬元享優惠年利率1.5%，超過新台幣50萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息。渣打銀行也有「望利成龍」新台幣活存年利率最高加碼至2.2%，針對新資金達新台幣80萬元以上的客戶，基礎年利率加碼至1.6%，若使用渣打VISA金融卡達到一定消費門檻，可再享加碼0.2%。此外，自今年8月21日起加入的全新合格優先理財貴賓還可再加碼0.2%，使年利率最高達到2%。渣打銀行還有「拿定高利」 新台幣定存年利率1.7%，活存戶只要匯入新資金，並透過分行臨櫃或myRM數位隨行理專服務辦理，即可享6個月天期1.7%高利定存專案，起存門檻100萬元起跳、最高可以承作1000萬元。永豐銀行到今年10月31日止，也提供新台幣6個月期定存優惠方案，以新資金申辦，單筆起存達100萬元，就可享有2%優惠年利率，單筆起存額達30萬元，也可享1.77%優惠利率，單一客戶總承作金額最高可達1000萬元。星展銀行的新台幣定存專案也至10月底，預計總額度30億元，給出3個月期1.65％、6個月期1.7％這兩個方案，只是要留意限星展豐盛理財客戶及星展豐盛私人客戶才能參加，門檻也偏高、100萬起跳，每人最高可承作2,000萬元。台新銀行「新優利台幣定存專案」則到12月31日止，開辦對象不限新、舊戶，可享6個月期1.65%優惠利率，單筆金額最低需10萬元，最高可至299.9999萬元。