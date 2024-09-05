法官Aaron Judge陷入低潮！連8場未開轟　洋基出現2個月罕見慘況

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紐約洋基重砲球星「法官」Aaron Judge，已經連續8場比賽沒有開轟。（圖／美聯社／達志影像）

前一場比賽，遊騎兵用一支再見滿貫砲，擊潰洋基。今(5)日則在比賽前段就拉開比數，取得大幅領先。洋基Juan Soto打出三支安打，其中包括第5局對Nathan Eovaldi的第38支全壘打，而這發兩分砲，終結了Eovaldi的無失分紀錄。不過，洋基陷入小低潮，近8場苦吞6敗，目前戰績80勝60敗，在美聯東區落後金鶯0.5場勝差。而紐約洋基在近三個系列賽中全部居於下風，也是近兩個月來首見。