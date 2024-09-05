法官Aaron Judge陷入低潮！連8場未開轟　洋基出現2個月罕見慘況

遊騎兵菜鳥外野手Wyatt Langford延續火燙手感，單場敲出3支安打，並率領遊騎兵10：6大勝紐約洋基，取得對戰二連勝。遊騎兵戰績67勝73敗，在美聯西區仍落後太空人8.5場勝差。而洋基已經連續輸掉三個系列賽，兩個月來首次。
前一場比賽，遊騎兵用一支再見滿貫砲，擊潰洋基。今(5)日則在比賽前段就拉開比數，取得大幅領先。不過洋基在9局上半展開猛攻，一口氣灌進4分，所幸Kirby Yates登板解危，收下本季27次救援機會中的第26次成功。
洋基Juan Soto打出三支安打，其中包括第5局對Nathan Eovaldi的第38支全壘打，而這發兩分砲，終結了Eovaldi的無失分紀錄。不過，本季全壘打王、洋基Aaron Judge，此役3打數0安打，已經連續九場比賽未能擊出全壘打，創下本季新高。
法官大低潮 連9場未開轟
洋基陷入小低潮，近8場苦吞6敗，目前戰績80勝60敗，在美聯東區落後金鶯0.5場勝差。而紐約洋基在近三個系列賽中全部居於下風，也是近兩個月來首見。
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洋基Juan Soto打出三支安打，其中包括第5局對Nathan Eovaldi的第38支全壘打，而這發兩分砲，終結了Eovaldi的無失分紀錄。不過，本季全壘打王、洋基Aaron Judge，此役3打數0安打，已經連續九場比賽未能擊出全壘打，創下本季新高。
法官大低潮 連9場未開轟
洋基陷入小低潮，近8場苦吞6敗，目前戰績80勝60敗，在美聯東區落後金鶯0.5場勝差。而紐約洋基在近三個系列賽中全部居於下風，也是近兩個月來首見。