iPhone 16系列「哪款最賣」？分析師預測：iPhone 16 Pro需求強勁

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▲蘋果發表會將於台灣時間9月10日凌晨1點登場，主題為「Glowtime」，除了iPhone 16系列之外，是否還會有其他產品也相當令人期待。（圖／翻攝官網）

▲2024年第二季度全球智慧型手機銷量前十榜單揭曉 ，在最新的全球智慧型手機銷量排名中，Apple iPhone 15奪得銷售冠軍，而三星則包辦5席前十名的位置。（圖／記者周淑萍攝）

iPhone 16即將在台灣時間9月10日凌晨1點登場，目前市場上關於iPhone 16傳聞也沒少，從外觀、功能一直到價格爆料大神都陸續發揮神力，發表會前夕調研單位Counterpoint Research分析師預測，iPhone 16 推出後，搭載 Apple Intelligence 功能的 iPhone 數量有望在 2024 年底前突破 1.25 億台，此外也預測消費者對Pro系列的需求依然強勁。根據Counterpoint Research分析師預測，iPhone 16 推出後，搭載 Apple Intelligence 功能的 iPhone 數量有望在 2024 年底前突破 1.25 億台。而Apple可能通過適度調漲價格來分攤Apple Intelligence的成本，至於會不會漲價也還是要等發表會才會得知。並預計Apple Intelligence對出貨量和營收增長的影響將在2025年及以後更為顯著，因為AI功能將分階段在不同地區和市場推出。但分析師也認為，為了確保購買的長期價值，用戶可能更傾向於升級至最新搭載Apple Intelligence技術的iPhone，而非選擇前一代裝置。因此推測消費者對Pro系列的需求依然強勁。此外，由於Apple上一次iPhone營收的超級週期發生在2021年，因此使用iPhone 12和iPhone 13的用戶基數龐大，這些用戶有可能會換手機，進一步推動營收成長。Counterpoint Research也公布了2024年第二季度全球智慧型手機銷量前十榜單揭曉 ，在最新的全球智慧型手機銷量排名中，Apple iPhone 15奪得銷售冠軍，而三星則包辦5席前十名的位置，表現搶眼。小米時隔一年後也重新回到榜單。AppleiPhone 15系列表現強勁，拿下4個席次，儘管iPhone 15 Pro Max因季節性因素銷量下跌，但依然位居前列。Samsung拿下前十名的5個席次，S24系列的生成式AI功能讓銷售穩健增長。A系列則因價格親民和覆蓋範圍廣，表現尤為亮眼，佔了榜單的三個席次。