駁斥判農業死刑說！劉世芳點名盧秀燕快送國土計畫圖　市府回應了

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內政部長劉世芳昨天在「國土計畫政策溝通說明會中區場」回嗆台中市長盧秀燕，指國土計畫法並沒有像盧所稱「如果送到中央去，就是農業判死刑」，並點名盧秀燕、雲林縣長張麗善，要求快送上國土計畫功能分區圖，以免延誤全國時程。台中市政府強調，目前已處理高達200件以上人民陳情案件，盼中央傾聽民意、審慎推動國土計畫轉軌作業，勿倉促上路。台中市長盧秀燕上月在議會答詢時表示，國土計畫法對五都衝擊非常大，包括刑責提高、天價罰金及檢舉制度，農民土地彷彿被判死刑，要求中央慎思。內政部長劉世芳昨天在國土計畫政策溝通中區說明會致詞時指出，所有縣市依時程應在今年6月底送交國土計畫功能分區圖，並於明年4月底與《國土法》一起公布，但目前只收到一半分區圖，經溝通後，有6個縣市政府將在9月提交審查。劉世芳說，很多縣市首長認為國土計畫法好像綁手綁腳，事實上是幫忙縣市地方發展，不論傳統農業、新興科技工業例如爭取AI、半導體場地等，中央都可以協助。若有縣市沒在期限內送來國土功能分區圖，將影響明年《國土法》上路，所以她親自來溝通說明，盼準時收到台中市、雲林等縣市的國土功能分區圖。監督施政聯盟召集人陳椒華也點名盧秀燕，若有心參選總統，應帶頭繳交國土分區圖。劉世芳說，國土計畫並沒有像盧秀燕日前在議會備詢時所說「國土計畫法若送到中央，就是判農業死刑」，若有縣市政府認為國土法妨礙發展、妨礙選舉、妨礙爭取半導體，現在立法院的多數黨是國民黨，建議國民黨修《國土法》，甚至無限期展延，她都沒意見。台中市政府今（5）日指出，過去近2年來，市府已辦理至少40場說明會、公聽會，並召開6次台中市國土計畫審議會專案小組會議，處理超過200件人民陳情案件，也向中央提出法律面、制度面的建議，近期內將開第7次會議，目前歸納出主要問題有3大面向，包括農業發展地區劃設及未來農政資源投入疑義、民眾期待增加可建築用地或產業用地範圍、未來國土計畫土地使用管制限制及目的事業法令適用疑義。市府表示，由此可知國土計畫轉軌面臨法令、制度、功能分區劃設、配套措施等問題，為免國土計畫法倉促上路，建議中央貼近民意，聆聽地方反映意見，優先保障民眾權益，在相關法令及配套措施完備後，再審慎評估轉軌國土計畫。