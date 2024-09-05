退將起立聽中國國歌　卓榮泰喊痛心「下令國防部盡速查明處置」

我是廣告 請繼續往下閱讀

傳出退將、國民黨黃復興黨部主委臧幼俠在香港出席活動時，起立聆聽中國國歌。對此，行政院長卓榮泰今（5）日在行政院會中表示，對比巴黎奧運全體高唱我國國旗歌，此舉讓他感到非常痛心，也不認同這樣行為；卓表示，國防部已進行了解，並認為是違反《兩岸人民關係條例》，他也要求國防部，要盡速查明處置。週刊報導，臧幼俠被安全單位掌握，8月不僅赴香港參加促統活動，在活動演唱中國國歌時也起立聆聽未迴避。行政院今舉行院會後記者會，行政院代理發言人謝子涵轉述，卓榮泰在院會中提到，稍早針對巴黎奧運發表談話時，一直想起羽球雙打得到冠軍時，典禮現場一同唱國旗歌的感動，國人在遙遠的巴黎或許未必都能熟記歌詞，卻能在現場一同唱出國旗歌，相信包含首長在內的國人都深受感動。卓榮泰指出，行政院最近有掌握到幾位退將在參加全球華人促進統一和平的活動，在播放中國國歌時起立聆聽，並與巴黎奧運全體高唱我國國旗歌的兩件事對照起來，讓他感到非常痛心，也不認同這樣的行為。卓榮泰提到，國防部已經進行了解，並認為是違反《兩岸人民關係條例》第9之3條第1項，參與大陸地區黨務軍事行政或具政治性機關機構團體舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，且涉及情節重大。卓榮泰感嘆，比較起來，當僑胞跟僑民在選手得到金牌時大聲唱出國旗歌，對照有退將面對中國國歌起立聆聽，會對國人和世界觀感產生非常負面影響。卓榮泰要求國防部要盡速查明處置，讓國人清楚看到，針對團結台灣，政府是如何珍惜，但若有心人心中存在另外一種想法，可以表達，但不能在行為上對既有國家政策造成影響和落差，務必請相關部會進行相關了解。