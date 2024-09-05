日本擬改「出境才退稅」！旅日達人林氏璧：可能得四小時前到機場

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日圓價格近年來不斷貶值，許多外國遊客爭相赴日本旅遊大肆購物，不過，日本政府研擬修改現行免稅制度，未來可能改為「先付消費稅、後退稅」，防止外國遊客透過現行免稅制度漏洞從事轉賣獲利。旅日達人、前台大感染科醫師林氏璧指出，若這項新制推出，「這是要旅客提早4小時到機場的意思嗎？」綜合日媒報導，根據日本政府數據統計，2022年一共有374名外籍遊客前往日本購買上億日幣的免稅商品，總金額高達1700億日圓（約台幣3570億元），經查緝抽檢57人後發現，只有1人將免稅商品全數帶出境，其餘56人竟都在日本當地轉賣免稅品牟利，海關對這56人要求繳納消費稅，但僅有1人繳清，另外55人合計欠稅18.5億日圓。為防止政府與執政黨研擬修改退稅方式，日本政府研擬「2025年度稅制改革大綱」，未來訪日客將先以含消費稅的金額購買商品，之後再持購買紀錄和商品本身，在海關通過驗證後才能獲得退稅，屆時可用信用卡、電子支付等方式退稅。林氏璧指出，這消息傳很久了，原本他以為日本不可能這樣搞，因為近來在機場出境就常常會排爆了，特別是關西機場，但如今看來新制上路越來越接近現實，只是還不確定實行的細則和時間，令他直呼，「這是要旅客提早四小時到機場的意思嗎？」由於欠稅大戶多為高額消費者，林氏璧也納悶，為何不能針對高額消費者執行就好？一定要因為這些少數人就把制度改成這麼麻煩嗎？此外，八月日本公布的稅制改革大綱中，也提到防止離境日本前就開封的打包規定可能取消；同時，訪日遊客消費稅免稅中的化妝品、酒類、食品、藥品等消耗品的購買金額50萬日圓上限也可能會取消。林氏璧最後也建議台灣民眾，可把握時機趁現在多玩幾波，「趁現在日幣還是相對低點退稅又方便，大家多多珍惜呀！」