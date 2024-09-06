「抗藥性黴漿菌」蔓延！從5歲往兩端擴散　醫：用對抗生素挑戰大

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲研究指出，近來黴漿菌對巨環類抗生素抗藥性比例偏高。（圖／取自食藥署藥品仿單查詢平台）

新冠疫情過後，肺炎黴漿菌最近在國內、外都引發大規模呼吸道感染，對此醫師說，台灣有一趨勢值得多注意，以往黴漿菌感染以5歲左右的幼兒最常見，但這2年發現病例年齡往兩端擴展，嬰幼兒和青少年感染比例都有增加，家長不可不慎。北市立聯合醫院和平婦幼院區新生兒科主任吳宗儒說，這波黴漿菌疫情的抗生素抗藥性嚴峻，有研究指出，近來黴漿菌對巨環類抗生素（紅黴素erythromycin、阿奇黴素azithromycin等）抗藥性比例偏高，代表傳統首選治療可能會失效，而且目前沒有快速檢測抗藥性的方法，只能根據治療反應進行判斷，不僅可能提高病童痛苦，也加重家庭、醫療系統負擔，甚至導致醫病關係緊張。吳宗儒指出，當常規巨環類抗生素無效時，醫師會考慮使用替代抗生素多西環素（doxycycline）、左氧氟沙星（levofloxacin）、莫西沙星（moxifloxacin）和環丙沙星（ciprofloxacin）等。然而，但這些藥物用於兒童需特別小心：可能影響骨骼、牙齒發育，最新研究證實8歲以下短期使用（少於3週）可能安全，但需謹慎。可能影響關節、韌帶和肌腱，成長快速期、運動量大或併用類固醇的兒童風險較高，若使用中及停藥後4~6週應避免中高強度運動。針對抗生素使用，吳宗儒說，使用常規抗生素應密切觀察2~3天，若需使用替代藥物，療程通常為7~10天，醫師並須留意、監測副作用，且如已達重症，可直接使用替代藥物。吳宗儒提醒，面對黴漿菌感染、抗藥性雙重挑戰，預防才是最好方案，民眾應注意個人衛生習慣，包括勤洗手、咳嗽時遮掩口鼻、公共場所戴口罩等，才可有效降低感染風險。