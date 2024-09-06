腎結石一再復發！用這2招微創治療　醫告警：9月結石高峰期

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46歲的蘇先生有結石家族史，年輕時愛熬夜，水又喝得少，近6年間腎結石多次復發，日前腰部酸痛，且伴隨血尿，就醫後發現兩側腎臟又有直徑2公分的結石，接受「軟式輸尿管鏡」搭配最新「抽吸式輸尿管導引鞘」治療後，回診僅剩微小碎片，預期都能排出；醫師說，每年7~9月是結石高峰，記得平常多補充水分，以防結石復發。收治病例的新光醫院泌尿科主任何承勳說明，軟式輸尿管鏡是細長、有彈性、前端可彎曲的內視鏡，經由膀胱及輸尿管上行至腎臟內，沒有傷口，可搭配雷射將結石擊碎，還可配合最新型抽吸式輸尿管導引鞘，使整個手術更安全、更有效率。何承勳表示，抽吸式輸尿管導引鞘在手術時可持續進行負壓抽吸，前端還能隨著軟式輸尿管鏡彎曲，不但能避免腎臟內壓過高，還能保持水流進出暢通，並維持影像畫面清晰，且可吸出大部份的結石碎片，增加結石廓清率、減少手術時間，而蘇先生手術後復原迅速，出院後回門診僅剩些許微小碎片，預期都能自行排出。新光醫院泌尿科主治醫師盧昱成則說，腎結石治療方式依結石大小、位置及症狀嚴重程度來決定，傳統治療可採用體外震波碎石術或經皮穿腎取石手術，前者每次治療術的結石廓清率70~80%，不過結石若大於2公分，或位置在腎臟下盞，或成分屬於堅硬的單水草酸鈣結石，療效較為有限。至於經皮穿腎取石手術，適用較大腎結石，必須在腰側開約1公分切口，以利內視鏡穿過體表進入腎臟，需全身麻醉，風險較高，術後恢復時間也較長。何承勳提醒，根據健保資料庫研究，結石在每年7~9月為高峰期，發作的病人是冬天的3~5倍，建議平時應多喝水、多運動，避免攝取過多肉類，也不要吃太鹹，每日飲水量則應達1500~3000c.c.；此外，由於腎結石初期沒有症狀，病人常因其他疾病做檢查才發現，所以最好養成定期健檢的習慣，才能早期發現、治療。